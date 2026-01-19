Ni Sebastián Villa, ni Centurión: el campeón que puede regresar a Independiente Rivadavia

Mientras espera por Sebastián Villa, y sabiendo que Ezequiel Centurión seguirá en River Plate, Alfredo Berti cruza los dedos por otro campeón de Copa Argentina: Luciano Gómez. El defensor, de enorme rendimiento la campaña pasada, retornó a Argentinos Juniors, dueño de su pase, aunque al parecer, no está en los planes de Nicolás Diez.

Luciano Gómez.jpg Luciano Gómez espera por su futuro en Argentinos Juniors.

"Estamos a la espera de definir la situación de Luciano Gómez. Somos optimistas", dijo Daniel Vila ni bien se concretó la clasificación en la Copa Argentina en San Luis. Argentinos Juniors tiene la pelota y deberá responder por si o por no, aunque del lado de la Lepra son optimistas en que la operación tendrá final feliz.