Ni Sebastián Villa, ni Centurión: el campeón que puede regresar a Independiente Rivadavia
A contrarreloj en el cierre del mercado de pases, Independiente Rivadavia va por un jugador fetiche de Alfredo Berti.
Por UNO
El mercado de pases de Primera División escurre sus horas finales antes del cierre, en principio, fijado para este martes. Con el reloj en cuenta regresiva, los dirigentes de Independiente Rivadavia trabajan para terminar de moldear el plantel que tendrá un exigente 2026 con varios frentes abiertos.
Mientras espera por Sebastián Villa, y sabiendo que Ezequiel Centurión seguirá en River Plate, Alfredo Berti cruza los dedos por otro campeón de Copa Argentina: Luciano Gómez. El defensor, de enorme rendimiento la campaña pasada, retornó a Argentinos Juniors, dueño de su pase, aunque al parecer, no está en los planes de Nicolás Diez.
"Estamos a la espera de definir la situación de Luciano Gómez. Somos optimistas", dijo Daniel Vila ni bien se concretó la clasificación en la Copa Argentina en San Luis. Argentinos Juniors tiene la pelota y deberá responder por si o por no, aunque del lado de la Lepra son optimistas en que la operación tendrá final feliz.
Además del marcador de punta, la idea es poder concretar a un arquero de peso, que pueda darle una opción más al DT en el puesto que dejó vacante Ezequiel Centurión. Con Nicolás Bolcato, Macagno y Gómez Riga, la idea es tener otro jugador más teniendo en cuenta que serán varios torneos por delante los que tendrá el 2026.
Qué pasa con Sebastián Villa
El delantero colombiano continúa de licencia en su país, esperando que se defina su futuro: "No vamos a negociarlo en el mercado local. Tenemos dos ofertas del exterior y las estamos analizando junto con Sebastián para ver qué es lo más conveniente para todas las partes", dijo Daniel Vila, dejando en claro que, si no es en el mercado internacional, el colombiano se quedará en Independiente Rivadavia.