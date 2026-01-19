Nico Paz la rompió otra vez en la victoria del Como: cuánto vale la joya de la Selección argentina

El joven integrante de la Selección argentina (aunque nació en España) hizo el segundo tanto de su equipo, unos minutos más tarde el arquero Iván Provedel le atajó un penal y en el arranque del complemento se reivindicó marcando el 3 a 0.

Paz 2

Con 8 goles y 6 asistencias en lo que va de la temporada, Paz es una de las figuras del Como que está sexto en la tabla de posiciones con 37 puntos en 21 fechas (ganó 10, empató 7 y perdió 4).