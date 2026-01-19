Nico Paz la rompió otra vez en la victoria del Como: cuánto vale la joya de la Selección argentina

Nico Paz fue figura y marcó dos goles, pero también desperdició un penal en la gran victoria del Como frente a Lazio, en Roma, por la fecha 21 de la Serie A de Italia.
El joven integrante de la Selección argentina (aunque nació en España) hizo el segundo tanto de su equipo, unos minutos más tarde el arquero Iván Provedel le atajó un penal y en el arranque del complemento se reivindicó marcando el 3 a 0.
Con 8 goles y 6 asistencias en lo que va de la temporada, Paz es una de las figuras del Como que está sexto en la tabla de posiciones con 37 puntos en 21 fechas (ganó 10, empató 7 y perdió 4).
Desde que llegó a la Serie A, el talento que aún puede ser repescado por el Real Madrid acumula 13 goles y 15 asistencias en 57 encuentros oficiales.
Nico Paz llegó al Como a mediados del 2024 a cambio de 6 millones de euros por el 50% del pase y el Real Madrid conservó una opción para repescarlo pagando entre 8 y 10 millones de euros.
Según Transfermarkt el pase del hijo de Pablo Paz (ex defensor de la Selección argentina) vale 65 millones de euros.