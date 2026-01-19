Sheyko Studer quiere llegar bien alto con Independiente Rivadavia en el 2026

El análisis del partido: "Los dos equipos arrancamos la pretemporada hace pocos días, entonces era de esperar que pase lo del segundo tiempo. Creo que en el primer tiempo mostramos nuestras mejores armas, y en el segundo lo terminamos de definir con la jerarquía que tenemos arriba".

El 2026: "Este año tenemos muchos partidos, y creo que para poder dar lo mejor durante todo el semestre, tenemos que ir paso a paso, hoy tocó la Copa Argentina, pasamos de fase, y el viernes tenemos que cambiar la cabeza para afrontar el torneo local".

Su buen presente en la Lepra: "Hay que mantener los pies sobre la tierra y seguir por donde se viene, creo que estamos haciendo las cosas bien como equipo, como institución también, entonces nada, no hay que mover ni un pelito que el tiempo dirá".

Sheyko, un Caudillo más: "Es mi manera de jugar y si el hincha se ve identificado con eso, mejor todavía, ojalá que podamos seguir consiguiendo muchas cosas".

La estrella en la camiseta: "Un orgullo terrible, ya el otro día en la sesión de fotos también hablábamos con los chicos y decíamos que era una locura, por ahí en la Copa Argentina pasada nunca pensamos en eso o lo veíamos como un sueño y paso a paso nos dimos cuenta de que podía ser realidad y bueno, y ahora de vuelta lo mismo, venimos con las mismas ganas y hay que ir paso a paso".

Embed - Sheyko Studer tras el debut de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina

Sheyko Studer, su familia y su identificación con Independiente Rivadavia

Antes del partido en Villa Mercedes, los padres de Sheyko Studer destacaron la identificación que logró el defensor con los colores y la gente de Independiente Rivadavia: "No sé si lo esperaba, si lo anhelaba, quería venir acá a poder ser alguien, a mostrarme, a ayudar al grupo, al club a conseguir objetivos, y bueno, también creo que fue gran parte del cuerpo técnico y de mis compañeros, que me dieron la confianza, me dieron el lugar y si uno se siente cómodo, entonces todo es más fácil.".

Embed - La familia de Sheyko Studer alentando a la Lepra

"Por ahí me cuesta expresarme tan profundamente, pero Independiente, en mi corta carrera futbolística, es el club que me dio todo, que me dio el lugar para poder debutar en Primera, me dio la continuidad y bueno, uno por ahí desde adentro de la cancha uno trata de retribuir un poco de todo lo que le dio el club", resaltó.