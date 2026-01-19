China pierde millones de habitantes y marca un récord negativo en su tasa de natalidad

La tasa de natalidad también descendió a un mínimo histórico: 5,63 nacimientos por cada 1.000 habitantes, consolidando un récord negativo que preocupa a las autoridades por su impacto económico y social a largo plazo.

china natalidad efe En 2025, China perdió 3,4 millones de habitantes, impulsado por un nuevo récord negativo en la tasa de natalidad y el acelerado envejecimiento de su población. Crédito: EFE.

Más muertes y menos nacimientos agravan la crisis

Según informa EFE, el descenso poblacional no solo se explica por la baja natalidad. En 2025, China registró 11,31 millones de fallecimientos, con una tasa de mortalidad de 8,04 por cada 1.000 habitantes, superior a la del año anterior.

Como resultado, el país cerró el año con 1.404,89 millones de habitantes, frente a los 1.408,28 millones registrados a finales de 2024, profundizando una tendencia que no se observaba desde mediados del siglo XX.

Las medidas de China para revertir la caída demográfica

Desde 2021, China permite a las familias tener hasta tres hijos, pero la medida no logró revertir el descenso de la natalidad. Factores como el alto costo de la crianza, la presión laboral y el retraso en la edad de formar familia siguen pesando en las decisiones reproductivas.

El Partido Comunista Chino ha calificado la crisis demográfica como un “asunto vital” y promueve políticas para reducir los costos del embarazo, la educación y la crianza, aunque los resultados aún no se reflejan en las estadísticas.

La caída de la población y el récord negativo en la tasa de natalidad reconfiguran el futuro de China y su peso global. Entender esta tendencia es clave para anticipar su impacto económico y social.