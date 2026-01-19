Colocar botellas de agua congeladas bajo los asientos del auto: por qué recomiendan hacerlo

Lo que se explica es especialmente útil en el momento previo de encender el aire del auto, y sirve para que este enfríe más rápido. Sin embargo, su eficacia es limitada porque el calor comienza a vencer al frío de la botella.

De esta forma, puedes ayudar a acelerar el enfriamiento inicial del vehículo y a mantener una temperatura más baja por más tiempo, incluso después de apagar el motor.

auto-aire-acondicionado2.jpg Con este truco casero, mejorará la circulación del aire adentro del auto.

Una botella de plástico transparente al sol puede actuar como una lupa y concentrar el calor, pudiendo quemar o perforar el tapizado del auto, así que colócalas con cuidado o usa recipientes para realizar este truco casero.

Cómo mejorar la calidad del aire dentro del auto