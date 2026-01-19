Inicio Sociedad Botellas
¿Para qué sirve?

Colocar botellas de agua congeladas bajo los asientos del auto: por qué recomiendan hacerlo

Con un par de botellas de agua congeladas, puedes evitar pasar calor adentro de tu auto. ¿Cómo realizar este truco casero?

Por UNO
Las botellas congeladas pueden terminar con un problema muy común adentro del auto.

En pleno verano, el auto se transforma en uno de los lugares donde más se sufre el calor, y a veces la baja de ventanillas o el aire acondicionado parece no ser suficiente. Para sobre todo potenciar el efecto de este último, puedes llevar a cabo un truco en el que necesitarás unas botellas congeladas con agua.

Poner botellas congeladas bajo los asientos del auto es un truco popular para enfriar el habitáculo de forma improvisada, ya que el aire frío desciende y se mezcla con el flujo del ventilador. ¿Cómo funciona?

botellas, plastico, agua
Congelar unas botellas de agua puede darte la solución al calor adentro del auto.

Colocar botellas de agua congeladas bajo los asientos del auto: por qué hacerlo

En este truco casero desconocido por muchas personas, las botellas frías enfrían el aire circundante. Cuando el ventilador del auto las mueve, el aire se enfría al pasar por ellas, creando una brisa más fresca, especialmente si se colocan cerca de las rejillas de ventilación o del ventilador.

Lo que se explica es especialmente útil en el momento previo de encender el aire del auto, y sirve para que este enfríe más rápido. Sin embargo, su eficacia es limitada porque el calor comienza a vencer al frío de la botella.

De esta forma, puedes ayudar a acelerar el enfriamiento inicial del vehículo y a mantener una temperatura más baja por más tiempo, incluso después de apagar el motor.

auto-aire-acondicionado2.jpg
Con este truco casero, mejorará la circulación del aire adentro del auto.

Una botella de plástico transparente al sol puede actuar como una lupa y concentrar el calor, pudiendo quemar o perforar el tapizado del auto, así que colócalas con cuidado o usa recipientes para realizar este truco casero.

Cómo mejorar la calidad del aire dentro del auto

  • Cambia el Filtro de Cabina (Polen): es crucial. Un filtro saturado reduce la eficiencia y puede generar malos olores; cámbialo cada 6-12 meses o según el manual, especialmente si conduces en zonas polvorientas.
  • Purifica el A/C: aplica productos específicos para limpiar el evaporador y la caja del filtro, eliminando hongos y bacterias que causan olores y problemas respiratorios.
  • Ventila Antes de Encender: abre las ventanas unos minutos antes de usar el aire para que salga el aire caliente y los posibles vapores acumulados, reduciendo la carga del A/C.
  • Usa la Recirculación: en semáforos o tráfico pesado, activa el modo de recirculación para evitar que entre aire contaminado del exterior.
  • Mantén Distancia: aléjate de camiones diésel y del escape de los vehículos de delante.

