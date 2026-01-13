Inicio Sociedad Botellas
Cómo convertir botellas plásticas en un sillón para la casa con un truco maravilloso

Con este truco casero y de una forma muy sencilla puedes reutilizar tus botellas plásticas y transformarlas en un bello sillón para el hogar

Isabella Brosio
Un truco casero es una forma de solucionar problemas del hogar de forma sencilla y creativa. Una forma muy simple de reutilizar esas botellas plásticas que rondan por casa, es realizar un sillón bajo, firme y muy sencillo que puedes decorar con telas bonitas a gusto.

Hace unos meses tenía en casa varias botellas plásticas de medio litro y ninguna posibilidad de reciclarlas. Comencé a investigar sobre reutilización de plástico y encontré una solución que al principio me resultó algo extraña y bizarra: un sillón con botellas plásticas.

Pero, el resultado fue precioso, sobre todo cuando decoré el pequeño sillón con telas muy bonitas que tapan toda la fachada de las botellas y casi pasan desapercibidas. Además, es muy resistente y cómodo, las botellas no se doblan ni rompen y puedes hacerlo con ayuda de niños para enseñarles la importancia del reciclaje.

Truco casero: te enseño a hacer un sillón con botellas plásticas reutilizadas

Para este sillón amigable con el medio ambiente vas a necesitar pocos materiales y en su mayoría reutilizados.

  • 7 botellas plásticas no retornables de 1 litro.
  • 1 pistola de silicona.
  • Un rollo de cinta o cintec ancho.
  • Un cartón firme de varios gramos que abarque toda la superficie del círculo que se forma cuando juntamos las botellas.
  • Una lámina de goma espuma del mismo tamaño del cartón de la superficie y otra lámina que cubra todo el contorno del sillón.
  • Abrochadora.
  • Tela friselina o cualquier tela fina que sirva para forrar el sillón. Aproximadamente 2 metros.
  • Pegamento para tela o hilo y aguja.

Paso a paso para realizar un sillón con botellas plásticas reutilizadas

Este truco casero es una actividad perfecta para realizar con niños en casa. Enseñar desde temprana edad la importancia del reciclaje y reutilización de los materiales es una inversión al futuro. Este sillón es circular y sin respaldo, si te animas puedes hacer una estructura más compleja con más botellas.

  1. Limpia las botellas plásticas y quita las etiquetas. Con ayuda de la pistola de silicona, pega las botellas entre sí colocando primero una en el centro, y el resto a su alrededor también pegadas entre sí.
  2. Toma la cinta y coloca círculos alrededor de todo el círculo, sobre todo en la parte alta y la base de abajo. Refuerza los lugares que veas más flojos con silicona.
  3. Sobre el círculo de cartón coloca el círculo de goma espuma previamente cortado y unelos con ayuda de la abrochadora.
  4. Coloca la tira de goma espuma restante por todo el contorno del sillón, de manera que quede cubierto completamente. Une los extremos con ganchos de la abrochadora.
  5. Coloca la superficie de cartón y goma espuma y refuerza con ayuda de la abrochadora y cinta si es necesario.
  6. Una vez que tengas toda la estructura cubierta de goma espuma, toma las medidas del sillón y corta los moldes de tela que necesitas para forrarlo. Puedes unir ambas partes del forro con pegamento para tela o, si prefieres un resultado más firme, con hilo y aguja.
  7. Procura que quede totalmente forrado, incluso la parte de abajo. Y listo, así es como se hace un sillón simple de botellas reutilizadas.

