Cómo convertir botellas plásticas en un sillón para la casa con un truco maravilloso

Un truco casero es una forma de solucionar problemas del hogar de forma sencilla y creativa. Una forma muy simple de reutilizar esas botellas plásticas que rondan por casa, es realizar un sillón bajo, firme y muy sencillo que puedes decorar con telas bonitas a gusto.
Hace unos meses tenía en casa varias botellas plásticas de medio litro y ninguna posibilidad de reciclarlas. Comencé a investigar sobre reutilización de plástico y encontré una solución que al principio me resultó algo extraña y bizarra: un sillón con botellas plásticas.
Pero, el resultado fue precioso, sobre todo cuando decoré el pequeño sillón con telas muy bonitas que tapan toda la fachada de las botellas y casi pasan desapercibidas. Además, es muy resistente y cómodo, las botellas no se doblan ni rompen y puedes hacerlo con ayuda de niños para enseñarles la importancia del reciclaje.
Truco casero: te enseño a hacer un sillón con botellas plásticas reutilizadas
Para este sillón amigable con el medio ambiente vas a necesitar pocos materiales y en su mayoría reutilizados.
- 7 botellas plásticas no retornables de 1 litro.
- 1 pistola de silicona.
- Un rollo de cinta o cintec ancho.
- Un cartón firme de varios gramos que abarque toda la superficie del círculo que se forma cuando juntamos las botellas.
- Una lámina de goma espuma del mismo tamaño del cartón de la superficie y otra lámina que cubra todo el contorno del sillón.
- Abrochadora.
- Tela friselina o cualquier tela fina que sirva para forrar el sillón. Aproximadamente 2 metros.
- Pegamento para tela o hilo y aguja.
Paso a paso para realizar un sillón con botellas plásticas reutilizadas
Este truco casero es una actividad perfecta para realizar con niños en casa. Enseñar desde temprana edad la importancia del reciclaje y reutilización de los materiales es una inversión al futuro. Este sillón es circular y sin respaldo, si te animas puedes hacer una estructura más compleja con más botellas.
- Limpia las botellas plásticas y quita las etiquetas. Con ayuda de la pistola de silicona, pega las botellas entre sí colocando primero una en el centro, y el resto a su alrededor también pegadas entre sí.
- Toma la cinta y coloca círculos alrededor de todo el círculo, sobre todo en la parte alta y la base de abajo. Refuerza los lugares que veas más flojos con silicona.
- Sobre el círculo de cartón coloca el círculo de goma espuma previamente cortado y unelos con ayuda de la abrochadora.
- Coloca la tira de goma espuma restante por todo el contorno del sillón, de manera que quede cubierto completamente. Une los extremos con ganchos de la abrochadora.
- Coloca la superficie de cartón y goma espuma y refuerza con ayuda de la abrochadora y cinta si es necesario.
- Una vez que tengas toda la estructura cubierta de goma espuma, toma las medidas del sillón y corta los moldes de tela que necesitas para forrarlo. Puedes unir ambas partes del forro con pegamento para tela o, si prefieres un resultado más firme, con hilo y aguja.
- Procura que quede totalmente forrado, incluso la parte de abajo. Y listo, así es como se hace un sillón simple de botellas reutilizadas.