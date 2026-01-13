Cómo convertir botellas plásticas en un sillón para la casa con un truco maravilloso

Hace unos meses tenía en casa varias botellas plásticas de medio litro y ninguna posibilidad de reciclarlas. Comencé a investigar sobre reutilización de plástico y encontré una solución que al principio me resultó algo extraña y bizarra: un sillón con botellas plásticas.

Pero, el resultado fue precioso, sobre todo cuando decoré el pequeño sillón con telas muy bonitas que tapan toda la fachada de las botellas y casi pasan desapercibidas. Además, es muy resistente y cómodo, las botellas no se doblan ni rompen y puedes hacerlo con ayuda de niños para enseñarles la importancia del reciclaje.