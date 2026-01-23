Quién es Valentino Simoni, el delantero que marcó el histórico gol de Gimnasia de Mendoza

Su nivel tuvo varios picos de alto rendimiento, como la obtención de la Copa Intercontinental Sub 20 que el Xeneize ganó ante el AZ Alkmaar en La Bombonera y tenía destino de Primera, pero la falta de lugar por la abundancia de centrodelanteros lo relegó. Por eso, ante la presencia de los Cavani o los Giménez, Valentino Simoni decidió emigrar.

Valentino Simoni y el debut que no fue

Mariano Herrón, el director técnico interno en ese momento, sabía que no tenía muchos delanteros disponibles ante las lesiones de Edinson Cavani y Milton Giménez, por eso, analizó bien la situación y Simoni viajó con el plantel profesional a la última fecha del Torneo Apertura 2025, contra Tigre. Partido que terminó 1 a 1, pero no tuvo bautismo para Valentino Simoni.

valentino simoni gimnasia

También fue convocado por Claudio Úbeda para enfrentar a Tigre en el Clausura pero con el mismo resultado: Valentino Simoni no ingresó.

Gimnasia de Mendoza y un estreno ideal con Valentino Simoni como sorpresa

Ariel Broggi pateó el tablero y puso a Valentino Simoni de arranque. El 9 le ganó la pulseada a Nicolás Ferreyra y en la primera pelota la mandó a guardar. Después, se movió bien como referencia, pivoteó de espaldas y fue motivo de permanente descarga para cada ataque del Lobo.

Préstamo y contrato a largo plazo de Valentino Simoni: hasta cuándo estará en Gimnasia de Mendoza

Valentino Simoni jugará en Gimnasia de Mendoza a préstamo por una temporada. Firmó su contrato profesional con Boca Juniors en 2024 y estará vinculado, en principio, con el Xeneize hasta 2028.