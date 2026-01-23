Quién es Valentino Simoni, el delantero que marcó el histórico gol de Gimnasia de Mendoza

Cinco minutos y nada más, como reza la canción tropical. Ese tiempo le bastó a Valentino Simoni para irrumpir en la red ajena y marcar su primer gol oficial en Primera División. Para él, inolvidable, para Gimnasia de Mendoza, también. La historia del 9 tiene varios puntos que no pueden pasar por alto.
Nacido en Cipoletti en 2004, Valentino Simoni llegó a Boca Juniors con apenas 12 años. Lo hizo en compañía de su hermano mellizo Tiago, lateral derecho, con quien empezó a compartir la pasión y los colores en el sueño de ser futbolista.
Luego de trajinar en las inferiores del Xeneize, los caminos de los hermanos se abrieron: Tiago fue a Alvarado de Mar del Plata pero no pudo debutar y hoy está en Cerrito de la segunda de Uruguay. Valentino Simoni, en cambio, siguió en Boca Juniors, rompiendo redes en Reserva, categoría de la que fue goleador en 2025 con 8 goles en 11 encuentros.
Su nivel tuvo varios picos de alto rendimiento, como la obtención de la Copa Intercontinental Sub 20 que el Xeneize ganó ante el AZ Alkmaar en La Bombonera y tenía destino de Primera, pero la falta de lugar por la abundancia de centrodelanteros lo relegó. Por eso, ante la presencia de los Cavani o los Giménez, Valentino Simoni decidió emigrar.
Valentino Simoni y el debut que no fue
Mariano Herrón, el director técnico interno en ese momento, sabía que no tenía muchos delanteros disponibles ante las lesiones de Edinson Cavani y Milton Giménez, por eso, analizó bien la situación y Simoni viajó con el plantel profesional a la última fecha del Torneo Apertura 2025, contra Tigre. Partido que terminó 1 a 1, pero no tuvo bautismo para Valentino Simoni.
También fue convocado por Claudio Úbeda para enfrentar a Tigre en el Clausura pero con el mismo resultado: Valentino Simoni no ingresó.
Gimnasia de Mendoza y un estreno ideal con Valentino Simoni como sorpresa
Ariel Broggi pateó el tablero y puso a Valentino Simoni de arranque. El 9 le ganó la pulseada a Nicolás Ferreyra y en la primera pelota la mandó a guardar. Después, se movió bien como referencia, pivoteó de espaldas y fue motivo de permanente descarga para cada ataque del Lobo.
Préstamo y contrato a largo plazo de Valentino Simoni: hasta cuándo estará en Gimnasia de Mendoza
Valentino Simoni jugará en Gimnasia de Mendoza a préstamo por una temporada. Firmó su contrato profesional con Boca Juniors en 2024 y estará vinculado, en principio, con el Xeneize hasta 2028.