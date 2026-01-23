Abierto de Australia: una mala y una buena noticia para los argentinos

Fran Cerúndolo había arrancado el año con un traspié en el ATP 250 de Adelaida frente al español Jaume Munar. Sin embargo, el Abierto de Australia fue su escenario de resiliencia para reponerse y comenzar de nuevo. Luego de vencer en primera ronda al chino Zhizhen Zhang, y en segunda instancia a Damir Dzumhur, el argentino se metió por primera vez en los octavos de final del primer Grand Slam de la temporada disputado en Melbourne Park. Todo un logro para los argentinos que no sucedía desde que lo hiciera Diego Schwartzman en 2020.

cerundolo australia tercera ronda Francisco Cerúndolo avanzó por primera vez a los octavos de final del Abierto de Australia.

"Mucha alegría tener tanto apoyo de la gente estando tan lejos de casa. Es una locura, lo que la gente te hace sentir es impresionante. Agradecerle a todos porque sé que es costoso venir acá. Gracias a los que madrugaron, a los que trasnocharon, muchas gracias por apoyarme", expresó Cerúndolo tras la hazaña que contó con masiva presencia de público argentino en las tribunas de Melbourne.