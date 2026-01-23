Abierto de Australia: una mala y una buena noticia para los argentinos

Francisco Cerúndolo dio la buena noticia para los argentinos este miércoles en el Abierto de Australia. El mayor de los hermanos dio el batacazo y venció al ruso Andrey Rublev por 6-3, 7-6 (4) y 6-3 en más de dos horas de partido.
Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry tuvieron acción en la tercera ronda del Abierto de Australia
Fran Cerúndolo había arrancado el año con un traspié en el ATP 250 de Adelaida frente al español Jaume Munar. Sin embargo, el Abierto de Australia fue su escenario de resiliencia para reponerse y comenzar de nuevo. Luego de vencer en primera ronda al chino Zhizhen Zhang, y en segunda instancia a Damir Dzumhur, el argentino se metió por primera vez en los octavos de final del primer Grand Slam de la temporada disputado en Melbourne Park. Todo un logro para los argentinos que no sucedía desde que lo hiciera Diego Schwartzman en 2020.
"Mucha alegría tener tanto apoyo de la gente estando tan lejos de casa. Es una locura, lo que la gente te hace sentir es impresionante. Agradecerle a todos porque sé que es costoso venir acá. Gracias a los que madrugaron, a los que trasnocharon, muchas gracias por apoyarme", expresó Cerúndolo tras la hazaña que contó con masiva presencia de público argentino en las tribunas de Melbourne.
En octavos de final, Francisco Cerúndolo tendrá la difícil parada de enfrentar al alemán Alexander Zverev, a quien ya venció en tres ocasiones en su carrera. La última vez fue en los octavos de final del Madrid Open 2025.
La mala noticia para los tenistas argentinos fue la de Tomás Etcheverry que cayó en sets corridos ante el top ten Aleksandr Bublik por 7-6 (4), 7-6 (5) y 6-4. El platense dio batalla pero no logró doblegar la potencia de kazajo que avanzó a los octavos de final del Abierto de Australia. De esta manera, Francisco Cerúndolo es el único argentino que queda en carrera en el primer Grand Slam del 2026.