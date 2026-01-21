Inicio Ovación Tenis Abierto de Australia
Abierto de Australia: a paso firme, Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry avanzaron a la siguiente ronda

Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry avanzaron a tercera ronda del Abierto de Australia

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
Francisco Cerúndolo avanzó a la tercera ronda del Abierto de Australia. 

Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry dieron la buena noticia de la jornada del martes en el Abierto de Australia con sus respectivas victorias ante Damir Dzumhur y Arthur Fery respectivamente. Son tres los argentinos que continúan en carrera en el primer Grand Slam del año.

Cerúndolo tuvo un aplastante triunfo sobre el bosnio por 6-3, 6-2 y 6-1 en 1h 37 de acción. El rival a vencer en tercera ronda será Andrey Rublev que viene de dejar en el camino al joven portugués de 22 años, Jaime Faria.

cerundolo abierto australia
Francisco Cerúndolo tuvo un partido brillante y avanzó a la tercera ronda del Abierto de Australia.

Por su parte, Tomás Etcheverry también tuvo una destacada labor ante el británico Fery. proveniente de la qualy y artífice del batacazo en el que fue protagonista al eliminar al número 22 de mundo, el italiano Flavio Cobolli. Luego de 2h 44, el platense se quedó con la victoria e igualó su mejor registro en el Abierto de Australia al avanzar a tercera ronde donde se medirá ante el kazajo Alexander Bublik (10 del mundo).

Otros argentinos en el Abierto de Australia

Las malas noticias para los tenistas argentinos llegaron con las caídas de Thiago Tirante y Francisco Comesaña. Tirante no pudo con la potencia del estadounidense Tommy Paul y perdió tras dos horas de juego por 6-3, 6-4 y 6-2, en lo que fue su mejor desempeño en el Abierto de Australia al haber alcanzado la segunda ronda.

Por su parte, Comesaña dio batalla ante Frances Tiafoe pero el estadounidense sacó a relucir toda su potencia y terminó imponiéndose por 6-4, 6-3 y 4-6 y 6-2 para avanzar a la tercera ronda del Abierto de Australia.

Esta noche, Sebastián Báez buscará su boleto a tercera rueda cuando enfrente al argentino nacionalizado italianoLuciano Darderi, quien eliminó al chileno Cristian Garín por 7-6, 7-5 y 7-6.

