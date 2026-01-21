Abierto de Australia: a paso firme, Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry avanzaron a la siguiente ronda

Cerúndolo tuvo un aplastante triunfo sobre el bosnio por 6-3, 6-2 y 6-1 en 1h 37 de acción. El rival a vencer en tercera ronda será Andrey Rublev que viene de dejar en el camino al joven portugués de 22 años, Jaime Faria.

cerundolo abierto australia Francisco Cerúndolo tuvo un partido brillante y avanzó a la tercera ronda del Abierto de Australia.

Por su parte, Tomás Etcheverry también tuvo una destacada labor ante el británico Fery. proveniente de la qualy y artífice del batacazo en el que fue protagonista al eliminar al número 22 de mundo, el italiano Flavio Cobolli. Luego de 2h 44, el platense se quedó con la victoria e igualó su mejor registro en el Abierto de Australia al avanzar a tercera ronde donde se medirá ante el kazajo Alexander Bublik (10 del mundo).