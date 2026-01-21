Abierto de Australia: a paso firme, Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry avanzaron a la siguiente ronda

Embed - Tomas Martin Etcheverry v Arthur Fery Extended Highlights | Australian Open 2026 Second Round
Otros argentinos en el Abierto de Australia
Las malas noticias para los tenistas argentinos llegaron con las caídas de Thiago Tirante y Francisco Comesaña. Tirante no pudo con la potencia del estadounidense Tommy Paul y perdió tras dos horas de juego por 6-3, 6-4 y 6-2, en lo que fue su mejor desempeño en el Abierto de Australia al haber alcanzado la segunda ronda.
Por su parte, Comesaña dio batalla ante Frances Tiafoe pero el estadounidense sacó a relucir toda su potencia y terminó imponiéndose por 6-4, 6-3 y 4-6 y 6-2 para avanzar a la tercera ronda del Abierto de Australia.
Esta noche, Sebastián Báez buscará su boleto a tercera rueda cuando enfrente al argentino nacionalizado italianoLuciano Darderi, quien eliminó al chileno Cristian Garín por 7-6, 7-5 y 7-6.