Gripe H3N2: síntomas, tratamiento y cómo diferenciarla de un resfrío común o una gripe leve

Con los cambios bruscos de temperatura y la circulación típica de virus respiratorios en esta época del año, los servicios de salud advierten sobre un aumento de casos relacionados con la gripe A H3N2, un subtipo que suele causar cuadros más intensos que un resfrío común y que se transmite con facilidad entre personas. Conocer sus señales, el tratamiento y las diferencias con otras afecciones puede ayudar a tomar medidas preventivas y evitar complicaciones.
Qué es la gripe H3N2 y por qué preocupa
La H3N2 es un subtipo del virus de la gripe A, responsable de la mayoría de los brotes estacionales de gripe. Se caracteriza por un inicio súbito de síntomas y una mayor capacidad de contagio en ambientes cerrados como escuelas, oficinas o transporte público. Este virus reaparece de forma cíclica y puede mutar ligeramente cada año, lo que facilita su propagación incluso entre personas que tuvieron gripe en temporadas anteriores.
Síntomas: cómo se diferencia de un resfriado común
La principal diferencia entre la gripe H3N2 y un resfriado es la intensidad y brusquedad de los síntomas. Mientras que un resfriado típico se instala lentamente con estornudos y congestión nasal, la influenza H3N2 suele presentarse de forma repentina y agresiva:
- Fiebre alta (generalmente entre 38°C y 39,5°C).
- Dolores corporales intensos que dificultan las actividades cotidianas.
- Escalofríos y fatiga extrema.
- Tos seca persistente, a menudo severa.
- Malestar general marcado.
A diferencia del COVID-19, la pérdida de olfato o gusto es menos común en la influenza, y los dolores musculares suelen ser más pronunciados en la H3N2. Sin embargo, pruebas médicas siguen siendo la única forma confiable de diagnóstico definitivo.
Cómo se contagia y evolución típica de la enfermedad
La H3N2 se transmite principalmente a través de gotículas respiratorias cuando una persona infectada tose, estornuda o habla. Una persona puede ser contagiosa un día antes de iniciar síntomas y hasta 3 o 4 días después de que la fiebre cede.
La evolución típica del cuadro gripal se divide en etapas:
- Días 1-2: aparición de fiebre y malestar general.
- Días 3-4: fase más aguda, con tos intensa y fatiga.
- Días 5-6: disminución de la fiebre, pero persistencia del cansancio.
- Días 7-10: recuperación progresiva, aunque la tos puede continuar varias semanas.
Tratamiento y medidas que funcionan
La mayoría de los casos de gripe H3N2 se resuelven en casa con cuidados de apoyo:
- Reposo adecuado y evitar esfuerzos.
- Hidratación abundante.
- Paracetamol para aliviar fiebre y dolores musculares.
- Antivirales (como oseltamivir) indicados y recetados por un profesional, especialmente si se administran en las primeras 48 horas, ayudan a reducir la gravedad y duración de los síntomas.
Los médicos advierten enfáticamente en contra del uso de antibióticos, ya que no son efectivos contra virus, y recuerdan que su uso inadecuado puede generar efectos adversos.
Prevención: vacunación y medidas simples
Las medidas preventivas son clave para reducir el riesgo de contagio:
- Vacunación anual contra la gripe, actualizada según las cepas circulantes.
- Lavado frecuente de manos y uso de mascarilla en lugares concurridos.
- Ventilación adecuada de espacios cerrados para dispersar partículas virales.
- Evitar el contacto cercano con personas que presentan síntomas respiratorios.
Los grupos de mayor riesgo como bebés, mayores de 65 años, embarazadas y personas con comorbilidades deben consultar al sistema de salud ante signos de alerta como dificultad para respirar, fiebre persistente por más de cuatro días o empeoramiento de enfermedades crónicas.