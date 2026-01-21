Gripe H3N2: síntomas, tratamiento y cómo diferenciarla de un resfrío común o una gripe leve

Fiebre alta (generalmente entre 38°C y 39,5°C).

A diferencia del COVID-19, la pérdida de olfato o gusto es menos común en la influenza, y los dolores musculares suelen ser más pronunciados en la H3N2. Sin embargo, pruebas médicas siguen siendo la única forma confiable de diagnóstico definitivo.

Gripe H3N2 ¿cómo actúa y que prevenciones se pueden tomar en Argentina

Cómo se contagia y evolución típica de la enfermedad

La H3N2 se transmite principalmente a través de gotículas respiratorias cuando una persona infectada tose, estornuda o habla. Una persona puede ser contagiosa un día antes de iniciar síntomas y hasta 3 o 4 días después de que la fiebre cede.

La evolución típica del cuadro gripal se divide en etapas:

Días 1-2: aparición de fiebre y malestar general.

Tratamiento y medidas que funcionan

La mayoría de los casos de gripe H3N2 se resuelven en casa con cuidados de apoyo:

Reposo adecuado y evitar esfuerzos.

Los médicos advierten enfáticamente en contra del uso de antibióticos, ya que no son efectivos contra virus, y recuerdan que su uso inadecuado puede generar efectos adversos.

El subclado K de la gripe H3N2 presenta una mayor capacidad de contagio respecto a temporadas anteriores

Prevención: vacunación y medidas simples

Las medidas preventivas son clave para reducir el riesgo de contagio:

Vacunación anual contra la gripe, actualizada según las cepas circulantes.

Los grupos de mayor riesgo como bebés, mayores de 65 años, embarazadas y personas con comorbilidades deben consultar al sistema de salud ante signos de alerta como dificultad para respirar, fiebre persistente por más de cuatro días o empeoramiento de enfermedades crónicas.