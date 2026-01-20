Inicio Ovación Tenis Sebastián Báez
Sebastián Báez y otros cuatro argentinos están en la segunda ronda del Abierto de Australia: cuándo juegan y dónde verlo

Sebastián Báez aumentó a cinco el número de tenistas argentinos clasificados a la segunda ronda del Abierto de Australia 2026.

Báez es el jugador que más partidos ganó en lo que va del 2026.

Sebastián Báez aumentó a cinco el número de tenistas argentinos clasificados a la segunda ronda del Abierto de Australia 2026 y ratificó su notable comienzo de temporada en el que acumula 8 victorias y solo una derrota.

Alentado por una numerosa cantidad de hinchas argentinos en Melbourne, Báez le ganó al potente francés Giovanni Mpetshi Perricard por 6-4, 6-4, 3-6, 5-7 y 6-3 y se ganó el derecho a enfrentar al argentino nacionalizado italiano Luciano Darderi quien eliminó al chileno Cristian Garín por 7-6, 7-5 y 7-6.

Sebasti&aacute;n B&aacute;ez tuvo que jugar cinco sets para seguir en el Abierto de Australia.

Sebastián Báez tuvo que jugar cinco sets para seguir en el Abierto de Australia.

Ante un rival que acumuló 30 aces, Seba Báez supo afrontar momentos adversos y sumó un triunfo en el primer Grand Slam del año después de haber perdido en la primera ronda de los cuatro majors en la temporada pasada.

"Tuve la chance de cerrarlo antes y no lo pude aprovechar. Contento por haber sacado un partido complicado. Fue una locura el ambiente. Se extraña y estoy muy agradecido con todos los argentinos".

Con Báez son cinco los tenistas argentinos que jugarán en la segunda ronda en Melbourne Park ya que antes habían ganado Tomás Etcheverry, Francisco Cerúndolo, Thiago Tirante y Francisco Comesaña.

Cuándo juegan los argentinos en la segunda ronda del Abierto de Australia

Este martes 20 desde las 21 hora argentina (la mañana del miércoles en Melbourne) con TV en vivo por ESPN y Disney Plus, Fran Cerúndolo (preclasificado 18) y Thiago Tirante saldrán a la cancha para enfrentar respectivamente al bosnio Dami Dzumhur y al estadounidense Tommy Paul (19).

Más tarde, pasadas las 22, Tommy Etcheverry jugará con el británico Arthur Fery y para el miércoles a las 6 hora argentina quedará el duelo entre Fran Comesaña y el estadounidense Frances Tiafoe (29).

Aún sin programación, Báez jugará en segunda ronda con Luciano Darderi.

