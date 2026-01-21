Teófilo Gutiérrez otra vez en el ojo del huracán por un récord negativo en el fútbol de Colombia

Es que con 40 años continúa siendo importante, ya sea que le toque ingresar como titular o como suplente, y mientras que viene de campeonar en la Liga BetPlay 2025 todo indica que no tiene ninguna intención de colgar los botines.

En el partido de ida de la final de la Superliga Teo ingresó desde el banco de suplentes y le cambió la cara al conjunto de Barranquilla al punto que convirtió el gol del empate que le permitió seguir con vida de cara a la segunda final que se disputará a partir de las 21.30 del miércoles 21 de enero (hora de Argentina) en la cancha de Santa Fe.

Embed El gol de Teo Gutiérrez para el empate 1x1 de Junior ante Santa Fe.#VamosJunior



pic.twitter.com/OA6AHJkpLW — Junior del Alma (@JuniorDelAlma__) January 16, 2026

Teófilo Gutiérrez otra vez en el ojo del huracán por un récord negativo

Sin embargo, cuando todo indicaba que iba a ser una de las figuras de la primera final, fiel a su estilo, hizo todo. Al ingresar le dijo a un rival: "Estás hablando mucho, cagón de mierda", minutos después convirtió un golazo y, más tarde, simuló un penal cuando ya tenía tarjeta amarilla y se fue expulsado. Fue por eso que quedó sentenciado que tendrá que ver la segunda final de la Superliga desde la tribuna.

Teo Gutiérrez Teófilo Gutiérrez en la primera final: peleó, convirtió, fingió y expulsión.

En Junior de Barraquilla logró obtener, hasta el momento, seis títulos lo que lo colocan en un pedestal; pero también es parte de otro ranking que no lo deja bien ubicado ya que es uno de los jugadores con más expulsiones en la historia del fútbol de Colombia.

El periodista Juan Felipe Cadavid, en La FM Más Fútbol, informó que Teo está en la cuarta posición de los futbolistas con más expulsiones en Colombia, en 78 años de profesionalismo. Cadavid detalló que el ex jugador de River suma 27 tarjetas rojas, una cifra muy elevada para tratarse de un delantero.

Así quedó el ranking: