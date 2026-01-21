Inicio Ovación Fútbol Santino Andino
Mercado de pases

Santino Andino, a fondo en Grecia: día clave, promesa a los hinchas y objetivo

Arribado a su nuevo destino, Santino Andino habló sobre sus expectativas en Panathinaikos y de sus deseos en el fútbol de Grecia

Por UNO
Santino Andino y su expectativa en Grecia.

Santino Andino y su expectativa en Grecia.

Santino Andino sigue rumbo a su sueño de dar el salto al fútbol europeo. Arreglado todo entre clubes, Chulu ya está en Grecia a la espera de un miércoles crucial para dejar todo finiquitado y poder decir que es, oficialmente, jugador del Panathinaikos.

Ni bien puso un pie en el Aeropuerto, Santino Andino fue acorralado por varios periodistas que querían su primer testimonio. El delantero respondió con su tranquilidad habitual, en español y dejó en claro sus objetivos: "Quiero ganar la Europa League y la Super Liga de Grecia, que es lo que todos queremos".

Si bien todo está más que encaminado, se espera que en la jornada de hoy queden los detalles finos de papeleo y revisiones sentenciados para poder hacer la foto oficial: "Quiero agradecerle al presidente y al entrenador por el esfuerzo que hicieron para que pueda estar acá", agregó Chulu.

Para los hinchas de Panathinaikos también hubo mensaje: "Estuve buscando los argentinos que jugaron en el club. Somos reconocidos por dejar todo en la cancha y eso es lo que prometo hacer".

¿Cuándo podría debutar Santino Andino?

Santino Andino llega a Panathinaikos en plena temporada. El equipo marcha 5to en la Super Liga Griega (viene de perder 4 a 0 con AEK) y buscará repuntar lo antes posible. El jueves jugará Europa League contra Ferencvaros, pero es imposible que tenga acción en ese partido. El domingo, contra Atromitos, podría darse si los tiempos acompañan, aunque también parece pronto. La semana que viene se viene Roma por el torneo continental, cita ideal para tener su bautismo.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas