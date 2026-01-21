Santino Andino, a fondo en Grecia: día clave, promesa a los hinchas y objetivo

Ni bien puso un pie en el Aeropuerto, Santino Andino fue acorralado por varios periodistas que querían su primer testimonio. El delantero respondió con su tranquilidad habitual, en español y dejó en claro sus objetivos: "Quiero ganar la Europa League y la Super Liga de Grecia, que es lo que todos queremos".

Si bien todo está más que encaminado, se espera que en la jornada de hoy queden los detalles finos de papeleo y revisiones sentenciados para poder hacer la foto oficial: "Quiero agradecerle al presidente y al entrenador por el esfuerzo que hicieron para que pueda estar acá", agregó Chulu.