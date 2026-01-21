Descubrimiento en Pompeya: qué escribía la gente común en las paredes de la mítica ciudad

pasillo pompeya El pasillo de Pompeya en el que se realizó el descubrimiento.

Para recuperar esta información, los expertos utilizaron una técnica conocida como Transformación de Reflectancia (RTI). El método combina fotografías tomadas con iluminación desde múltiples ángulos para crear un modelo digital que resalta los relieves más tenues, lo que expuso trazos que nadie logró ver desde la excavación original de la zona en 1794.

Un descubrimiento trazado desde la memoria

Entre las sorpresas más notables que arrojó el estudio destacan escenas dinámicas de combate. Pequeñas figuras de gladiadores, de apenas diez centímetros de altura, decoran el pasillo por donde transitaban los espectadores del teatro. Los análisis sugieren que estos dibujos no copiaban obras de arte oficiales, sino que eran bosquejos rápidos hechos de memoria. Los autores plasmaron la tensión, el equilibrio y el movimiento de la lucha que acababan de presenciar, lo que otorga a este grafiti un carácter espontáneo y visceral.

grafiti pompeya Uno de los grafitis descubiertos con tecnología 3D.

Junto a la violencia de la arena, las paredes también registraron sentimientos mucho más íntimos. Una inscripción fragmentada reza simplemente "Erato amat..." (Erato ama...). Aunque el resto de la frase se perdió con el colapso del muro, el nombre sugiere la presencia de una mujer, posiblemente esclava o liberta.

La importancia de este proyecto trasciende la simple curiosidad histórica; tiene un fin urgente de conservación. El yeso de Pompeya sufre un deterioro constante debido a la exposición a la intemperie y el paso de los turistas. La documentación en 3D aseguró que, aunque el soporte físico desaparezca en el futuro, estas voces del pasado perdurarán en un archivo digital. La tecnología logró así que la historia de la gente común, tantas veces ignorada en los grandes relatos imperiales, vuelva a escucharse con claridad.