Las excavaciones en Pompeya llevan más de dos siglos ofreciendo datos invaluables sobre el mundo romano, pero un nuevo descubrimiento demostró que las paredes de la ciudad aún guardan secretos imperceptibles a simple vista. Un equipo de investigadores aplicó tecnologías de imagen avanzadas en un corredor situado en el distrito del teatro.
Descubrimiento en Pompeya: qué escribía la gente común en las paredes de la mítica ciudad
Un reciente descubrimiento permitió rescatar del olvido cientos de mensajes y dibujos que permanecían invisibles en los muros de un pasillo de Pompeya
Allí, donde la visión humana solo percibía yeso desgastado por el tiempo, la luz digital hizo emerger cientos de marcas ocultas. Se trata de grafiti trazados hace casi dos milenios que capturaron las emociones, obsesiones y pensamientos fugaces de los habitantes.
El hallazgo tuvo lugar en un pasillo estrecho de 27 metros de largo que conecta los edificios escénicos y que servía de tránsito para multitudes. La erosión natural y la antigüedad de los materiales borraron la tinta y suavizaron los surcos superficiales hasta volverlos ilegibles.
Para recuperar esta información, los expertos utilizaron una técnica conocida como Transformación de Reflectancia (RTI). El método combina fotografías tomadas con iluminación desde múltiples ángulos para crear un modelo digital que resalta los relieves más tenues, lo que expuso trazos que nadie logró ver desde la excavación original de la zona en 1794.
Un descubrimiento trazado desde la memoria
Entre las sorpresas más notables que arrojó el estudio destacan escenas dinámicas de combate. Pequeñas figuras de gladiadores, de apenas diez centímetros de altura, decoran el pasillo por donde transitaban los espectadores del teatro. Los análisis sugieren que estos dibujos no copiaban obras de arte oficiales, sino que eran bosquejos rápidos hechos de memoria. Los autores plasmaron la tensión, el equilibrio y el movimiento de la lucha que acababan de presenciar, lo que otorga a este grafiti un carácter espontáneo y visceral.
Junto a la violencia de la arena, las paredes también registraron sentimientos mucho más íntimos. Una inscripción fragmentada reza simplemente "Erato amat..." (Erato ama...). Aunque el resto de la frase se perdió con el colapso del muro, el nombre sugiere la presencia de una mujer, posiblemente esclava o liberta.
La importancia de este proyecto trasciende la simple curiosidad histórica; tiene un fin urgente de conservación. El yeso de Pompeya sufre un deterioro constante debido a la exposición a la intemperie y el paso de los turistas. La documentación en 3D aseguró que, aunque el soporte físico desaparezca en el futuro, estas voces del pasado perdurarán en un archivo digital. La tecnología logró así que la historia de la gente común, tantas veces ignorada en los grandes relatos imperiales, vuelva a escucharse con claridad.