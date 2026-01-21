Los insólitos premios que recibieron los jugadores de Senegal tras ganar la Copa Africana de Naciones

El mandatario africano informó que cada uno de ellos ganará 75 millones de francos CFA (alrededor de 115 mil euros) por haber llevado a Senegal a los más alto al conquistar el torneo continental por segunda vez en su historia (el primero lo obtuvo en 2021 tras vencer a Egipto en la final por penales).

Sumergido en una gran euforia, confirmó: "He entregado a cada León presente 75 millones de francos CFA". Además, anunció un premio tan insólito como llamativo para estos tiempos: cada uno de los campeones recibirá una parcela de 1500 metros cuadrados en la Petite-Côte, una popular zona del litoral al sur de la capital, Dakar.

El presidente también detalló que los dirigentes de la Federación Senegalesa de Fútbol y todos los miembros de la delegación que viajó a Marruecos recibirá premios económicos y terrenos de menor tamaño; mientras que el Ministerio de Deportes recibirá 305 millones de francos CFA (casi un millón de euros).

Senegal Sadio Mané fue recibido como un héroe en Senegal.

El presidente de Senegal tiró la casa por la ventana

En el acto, donde reinó la alegría, el presidente Bassirou-Diomaye Faye otorgó al entrenador nacional y al plantel con el rango de Comandantes de la Orden Nacional del León, la más alta distinción del país africano.

El mandatario senegalés recibió a la delegación luego del desfile llevado adelante por diferentes puntos estratégicos de las calles de Dakar donde fueron acompañados por miles de hinchas que cantaban y bailaban al compás de tambores tradicionales.

Faye definió que sus compatriotas se desempeñaron con "heroísmo" mientras que fueron capaces de jugar "un fútbol precioso".

Las celebraciones se dieron después de que la Confederación Africana de Fútbol sancionara al técnico senegalés, quien podría perderse el próximo Mundial si la medida resulta más dura de lo esperado.