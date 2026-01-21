Gaspar Martaux, el mendocino que se metió en el ranking internacional de tenis

Ahora, Gaspar Martaux tiene puesta a punto en Mendoza con su pretemporada y en febrero volverá al ruedo con su participación en los Future que tenga el Circuito. Además, retornará a Europa para los interclubes en Francia, algo que hizo en la pasada temporada.
La otra pasión de Gaspar Martaux
Más allá del tenis, el joven mendocino tiene otra pasión que lo desvela: es hincha fanático de Independiente Rivadavia, pasión que heredó de su papá. Ambos están al pie de la platea en el Bautista Gargantini en cada partido de la Lepra, ritual que repetirán este viernes.