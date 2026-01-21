Gaspar Martaux, el mendocino que se metió en el ranking internacional de tenis

Santiago del Estero será la ciudad que difícilmente olvide Gaspar Martaux. En la capitan chilena, el tenista local metió dos victorias en la qualy que le permitieron meterse en el cuadro principal del M25 future. Esos triunfos contra el brasilero Goncalves y el chileno Padilla, además, le dieron el buscado punto ITF.

martaux 2 Gaspar Martaux, entre Circuito e interclubes.

Con ese objetivo en el bolsillo, Gaspar Martaux tachó dos ítems importantes: se metió en el ranking internacional ATP (donde aparecerá desde el lunes) y se ganó la posibilidad de competir en la qualy en los torneos que se vendrán en el corto tiempo en su calendario.