En las grandes ligas

Gaspar Martaux, el mendocino que se metió en el ranking internacional de tenis

Con su primer punto ITF, Gaspar Martaux logró meterse en el ranking mundial, donde aparecerá desde el lunes. Lo que se viene y el beneficio que ganó en Chile

Amadeo Inzirillo
Por Amadeo Inzirillo [email protected]
Gaspar Martaux se metió en ranking internacional.

El tenis de Mendoza tiene un lindo motivo para sonreír: Gaspar Martaux logró su primer punto ITF tras su actuación en Chile y se metió en el ranking internacional ATP. El mendocino regresó a la provincia con la oreja de oreja y ya se mentaliza en lo que viene.

Santiago del Estero será la ciudad que difícilmente olvide Gaspar Martaux. En la capitan chilena, el tenista local metió dos victorias en la qualy que le permitieron meterse en el cuadro principal del M25 future. Esos triunfos contra el brasilero Goncalves y el chileno Padilla, además, le dieron el buscado punto ITF.

martaux 2
Gaspar Martaux, entre Circuito e interclubes.

Con ese objetivo en el bolsillo, Gaspar Martaux tachó dos ítems importantes: se metió en el ranking internacional ATP (donde aparecerá desde el lunes) y se ganó la posibilidad de competir en la qualy en los torneos que se vendrán en el corto tiempo en su calendario.

Ahora, Gaspar Martaux tiene puesta a punto en Mendoza con su pretemporada y en febrero volverá al ruedo con su participación en los Future que tenga el Circuito. Además, retornará a Europa para los interclubes en Francia, algo que hizo en la pasada temporada.

La otra pasión de Gaspar Martaux

Más allá del tenis, el joven mendocino tiene otra pasión que lo desvela: es hincha fanático de Independiente Rivadavia, pasión que heredó de su papá. Ambos están al pie de la platea en el Bautista Gargantini en cada partido de la Lepra, ritual que repetirán este viernes.

