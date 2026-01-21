Champions League: Liverpool y Chelsea ganaron y se acercaron a los octavos de final faltando una fecha

Embed - SZOBOSZLAI METIÓ UN GOLAZO A LO MESSI Y EL LIVERPOOL GOLEÓ | Marsella 0-3 Liverpool | RESUMEN

Chelsea, con Enzo Fernández y Alejandro Garnacho de arranque, le ganó 1 a 0 de local al Pafos de Grecia y aprovechó la chance de meterse entre los 8 mejores con 13 unidades, aunque todavía tiene que visitar al Napoli que por ahora está afuera de todo.

Embed - MOI CAICEDO ESTUVO DE GALA Y LE DIO UN TRIUNFAZO AL CHELSEA | Chelsea 1-0 Pafos | RESUMEN

Benfica, al borde de la eliminación en la Champions League

Benfica, con Nicolás Otamendi y Gianluca Prestianni, perdió 2 a 0 ante Juventus, como visitante, y por ahora está fuera de la clasificación a los playoffs ya que ocupa el puesto 29 con solo 6 unidades y su rival en la última fecha, en Lisboa, será nada menos que el Real Madrid.

Juventus por su parte llegó 12 puntos, está 15 en la tabla y aunque el pase directo a octavos le quedó un poco lejos, tiene asegurado que al menos va a estar en los playoffs.

Embed - EL PENAL ERRADO MÁS INSÓLITO DEL 2026 Y TRIUNFAZO DE LA JUVE | Juventus 2-0 Benfica | RESUMEN

Otro argentino que perdió fue Kevin Mac Allister con el Union Saint Gilloise que está casi eliminado ya que suma 6 puntos después de perder 2 a 0 con el Bayern Múnich (doblete de Harry Kane), segundo en la tabla y clasificado a octavos de manera directa junto a Arsenal (21).

Las posiciones de la Champions League

Otros resultados de la Champions League

Barcelona goleó 4 a 2 de visitante al Slavia Praga y con 13 puntos quedó en el puesto 9 por lo que definirá su pase directo a octavos en la última fecha frente al Copenhague, en el Camp Nou.

Además, Atalanta cayó al puesto 12 al perder 3 a 2 con el Athletic de Bilbao y Newcastle se está metiendo entre los 8 mejores después de ganarle 3 a 0 al PSV Eindhoven, aunque ambos forman parte de un lote de 8 equipos que tienen 13 puntos.