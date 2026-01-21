Champions League: Liverpool y Chelsea ganaron y se acercaron a los octavos de final faltando una fecha

Liverpool, con Alexis Mac Allister de titular, le ganó como visitante al Olympique de Marsella y se consolidó en el lote de 8 equipos que a falta de una fecha se estarían clasificando de manera directa a los octavos de final de la Champions League.
Con un gol de tiro libre del húngaro Dominik Szoboszlai, otro del neerlandés Jeremy Frimpong y uno más del neerlandés Cody Gakpo los Reds ganaron 3 a 0 y sumaron 3 puntos que les permiten ocupar el 4to. puesto 15 puntos y un partido por delante frente al Qarabag de Azerbaiyán, en Anfield Road.
Gerónimo Rulli, Leo Balerdi y Facundo Medina no pudieron evitar la derrota de los locales que cayeron al puesto 19 con 9 unidades y buscarán asegurar la clasificación a los playoffs la semana próxima frente al Brujas.
Chelsea, con Enzo Fernández y Alejandro Garnacho de arranque, le ganó 1 a 0 de local al Pafos de Grecia y aprovechó la chance de meterse entre los 8 mejores con 13 unidades, aunque todavía tiene que visitar al Napoli que por ahora está afuera de todo.
Benfica, con Nicolás Otamendi y Gianluca Prestianni, perdió 2 a 0 ante Juventus, como visitante, y por ahora está fuera de la clasificación a los playoffs ya que ocupa el puesto 29 con solo 6 unidades y su rival en la última fecha, en Lisboa, será nada menos que el Real Madrid.
Juventus por su parte llegó 12 puntos, está 15 en la tabla y aunque el pase directo a octavos le quedó un poco lejos, tiene asegurado que al menos va a estar en los playoffs.
Otro argentino que perdió fue Kevin Mac Allister con el Union Saint Gilloise que está casi eliminado ya que suma 6 puntos después de perder 2 a 0 con el Bayern Múnich (doblete de Harry Kane), segundo en la tabla y clasificado a octavos de manera directa junto a Arsenal (21).
Las posiciones de la Champions League
Barcelona goleó 4 a 2 de visitante al Slavia Praga y con 13 puntos quedó en el puesto 9 por lo que definirá su pase directo a octavos en la última fecha frente al Copenhague, en el Camp Nou.
Además, Atalanta cayó al puesto 12 al perder 3 a 2 con el Athletic de Bilbao y Newcastle se está metiendo entre los 8 mejores después de ganarle 3 a 0 al PSV Eindhoven, aunque ambos forman parte de un lote de 8 equipos que tienen 13 puntos.