¿Inter Miami a la Copa Libertadores? La contundente respuesta de Mascherano sobre los rumores

Inter Miami, de la mano de Lionel Messi, no para de crecer y soñar. Luego de coronarse como el campeón de la Major League Soccer de los Estados Unidos, las Garzas se ilusionan con seguir compitiendo en el más alto nivel. Jorge Mas, uno de los propietarios de la institución, reveló su deseo de poder competir en la Copa Libertadores.
En las últimas horas, quien se refirió a esta situación fue Javier Mascherano. El director técnico del elenco de Florida habló en conferencia de prensa y fue consultado sobre la posibilidad de competir en el torneo de clubes organizado por Conmebol.
Qué dijo Javier Mascherano sobre la posibilidad de jugar Copa Libertadores
Jorge Mas, uno de los propietarios del Inter Miami, fue el primero en hablar sobre esta posibilidad. Días atrás, el empresario soltó: "Yo quisiera jugar la Libertadores, lo he dicho y lo digo públicamente, lo digo dentro de la liga. Creo que que los campeones de la MLS y Liga MX a lo mejor son merecedores de un cupo. Y he tenido conversaciones con Conmebol y con Alejandro Domínguez de ver la participación en Copa Libertadores, hay precedentes, porque clubes mexicanos han jugado la Libertadores”.
En este contexto, y en medio de los trabajos de pretemporada de su equipo, Javier Mascherano enfrentó los micrófonos. Conocedor sobre lo que es competir en el torneo de clubes más importante del continente, el Jefecito aseguró: "Claramente que para nosotros poder participar de una Copa Libertadores sería algo genial".
"Personalmente me encantaría. La verdad no tengo ni idea si es posible o no, no te puedo dar mi opinión. Ahora, el deseo sí, claramente. Si está la posibilidad, ojalá. Dependerá de los organizadores", añadió el director técnico.
Dejando esta posibilidad de lado, y tras dejar clara su postura al respecto, Mascherano habló sobre las exigencias de cara al 2026: "Tenemos grandes retos por delante. Sabemos que es una temporada en la que las expectativas son altas, que tenemos grandes retos por delante y trataremos de conseguir los objetivos que nos planteamos el año pasado".
Para finalizar, el DT de Inter Miami sentenció: "Para nosotros es muy importante, como lo hicimos el año pasado, empezar a generar una buena dinámica, una buena energía desde el primer día y ser competitivos en pretemporada también. No tomamos los partidos de pretemporada como un tour de conocer Sudamérica, sino de empezar a que el equipo empiece a competir desde el primer día".