¿Inter Miami a la Copa Libertadores? La contundente respuesta de Mascherano sobre los rumores

En este contexto, y en medio de los trabajos de pretemporada de su equipo, Javier Mascherano enfrentó los micrófonos. Conocedor sobre lo que es competir en el torneo de clubes más importante del continente, el Jefecito aseguró: "Claramente que para nosotros poder participar de una Copa Libertadores sería algo genial".

"Personalmente me encantaría. La verdad no tengo ni idea si es posible o no, no te puedo dar mi opinión. Ahora, el deseo sí, claramente. Si está la posibilidad, ojalá. Dependerá de los organizadores", añadió el director técnico.

Javier Mascherano Javier Mascherano habló en medio de los trabajos de pretemporada del Inter Miami.

Dejando esta posibilidad de lado, y tras dejar clara su postura al respecto, Mascherano habló sobre las exigencias de cara al 2026: "Tenemos grandes retos por delante. Sabemos que es una temporada en la que las expectativas son altas, que tenemos grandes retos por delante y trataremos de conseguir los objetivos que nos planteamos el año pasado".

Para finalizar, el DT de Inter Miami sentenció: "Para nosotros es muy importante, como lo hicimos el año pasado, empezar a generar una buena dinámica, una buena energía desde el primer día y ser competitivos en pretemporada también. No tomamos los partidos de pretemporada como un tour de conocer Sudamérica, sino de empezar a que el equipo empiece a competir desde el primer día".