Si compraste una bolsa de frutas o verduras y tenes la malla que las envuelve no las tires, son un tesoro: para qué sirven

En muchos lugares, las bolsas de plástico están prohibidas por el impacto ambiental y de salud que generan. Como tendencia de reciclaje y nuevas alternativas se imponen las bolsas de tela, compostables o las de malla de nailón. De hecho, en los supermercados es común usar estas bolsas de mallas para mantener los alimentos y que los clientes estén satisfechos.

Precisamente, las bolsas de malla son usadas para mantener frutas y verduras frescas gracias a que son elásticas, permiten una fácil identificación de lo que hay dentro y proporcionan una excelente circulación de aire. También están hechas de materiales resistentes y son reutilizables para miles de cosas.

Reciclaje: cómo darle una segunda vida a la bolsa de verduras

Con algunas ideas y ganas de ponerse manos a la obra, una simple bolsa de verduras puede convertirse en mucho más que una bolsa y nada más. Puede transformarse en algo mucho más útil y te enseñamos en qué y cómo.

malla de verduras (2) Además de mantener los alimentos frescos, las bolsas de mallas también pueden utilizarse como esponjas y utensilios para limpiar.