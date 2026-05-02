Si compraste una bolsa de frutas o verduras y tenes la malla que las envuelve no las tires, son un tesoro: para qué sirven

El reciclaje nos ha ido introduciendo en sus ideas paulatinamente para poder cambiar el chip de la sociedad actual. Gracias a eso, hoy sabemos cómo crear un tesoro de algo que probablemente podría terminar en la basura. Tal como el caso de esa "red" que envuelve las verduras.
Cuando vas al supermercado, es común que vendan las verduras en una bolsa que parece una red, por lo general de color naranja, violeta, roja y también de otros colores. Si las has comprado de seguro, tu primer instinto fue tirarlas, pero en realidad son tan resistentes que pueden usarse para miles de cosas y pueden ayudarte en la practicidad de tu casa. Te contamos cómo y para qué.
Por qué las mallas que envuelven las verduras son un tesoro
En muchos lugares, las bolsas de plástico están prohibidas por el impacto ambiental y de salud que generan. Como tendencia de reciclaje y nuevas alternativas se imponen las bolsas de tela, compostables o las de malla de nailón. De hecho, en los supermercados es común usar estas bolsas de mallas para mantener los alimentos y que los clientes estén satisfechos.
Precisamente, las bolsas de malla son usadas para mantener frutas y verduras frescas gracias a que son elásticas, permiten una fácil identificación de lo que hay dentro y proporcionan una excelente circulación de aire. También están hechas de materiales resistentes y son reutilizables para miles de cosas.
Reciclaje: cómo darle una segunda vida a la bolsa de verduras
Con algunas ideas y ganas de ponerse manos a la obra, una simple bolsa de verduras puede convertirse en mucho más que una bolsa y nada más. Puede transformarse en algo mucho más útil y te enseñamos en qué y cómo.
- Poniendo una esponja nueva en una bolsa de malla y haciéndole dobleces hasta que esté bien cubierta con la malla, podés crear un utensilio para lavar platos, pero ultra mejorado y efectivo.
- Crea un restregador de espalda con muchas bolsas de este estilo y uniéndolas entre sí hasta darle la forma que desees.
- Además, si no tenés una esponja de baño en tu casa, podés elaborar una con algunas bolsas de malla.
- Volvé a usar las bolsas de malla para guardar frutas y verduras e incluso para ir a comprarlas en la verdulería. Podés cocerle una manija para que sea mucho más fácil de llevar.