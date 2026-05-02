Inicio Ovación Automovilismo
Automovilismo

El lamento de Franco Colapinto tras el choque que tuvo con Verstappen en la Sprint

Franco Colapinto se quedó con bronca tras el toque que tuvo con Max Verstappen en la carrera Sprint del GP de Miami de Fórmula 1

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Colapinto tuvo una buena labor en la carrera Sprint del GP de Mami.

Colapinto tuvo una buena labor en la carrera Sprint del GP de Mami.

El piloto argentino Franco Colapinto se quedó algo contrariado tras el toque que tuvo con Max Verstappen este sábado en la carrera Sprint del GP de Miami de Fórmula 1. El pilarense quedó en el décimo lugar( había largado octavo) y no pudo sumar puntos.

Tras finalizar la Sprint, Colapinto se mostró con bronca y dijo: "Me condicionó (el toque con Verstappen), porque me hizo perder dos puestos y después, con el aire sucio en una pista tan caliente, yendo dos segundos detrás de Pierre (Gasly), se calientan mucho más las gomas. Es una pena: creo que sin ese toque podría haber sumado, pero yendo atrás se hace más complicado".

colapinto-verstappen-hamilton
Colapinto est&aacute; junto a Verstappen y Hamilton. El argentino tuvo un toque con el neerland&eacute;s.

Colapinto está junto a Verstappen y Hamilton. El argentino tuvo un toque con el neerlandés.

Luego agregó: "Patiné mucho de la parte de atrás, con muy poco grip, sobrecalentando mucho las gomas traseras. Con ese alerón viejo creo que me afecta no tener los puntos de carga que tiene Gasly, porque voy patinando más. Y al ser una pista tan limitante en la parte trasera, con tanta degradación, tener menos carga atrás es lo que más me perjudica.

"Obviamente ayer fue una buena qualy con esos puntos de carga menos que tengo, pero en carrera se nota un poco más por el sobrecalentamiento”, cerró el pilarense de 22 años.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/observadorar/status/2050629271526240573&partner=&hide_thread=false

Lando Norris se quedó con la victoria de la Sprint del GP de Miami de la Fórmula 1. Su compañero de McLaren, Oscar Piastri, y Charles Leclerc de Ferrari completaron el podio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elcancillercom/status/2050615274039103739&partner=&hide_thread=false

Lo que viene para Colapinto en el GP de Miami de Fórmula 1

Tras la Sprint en Miami, la actividad en la Fórmula 1 continuará este sábado con la clasificación para la carrera principal, que se disputará desde las 17. La prueba del domingo, a 57 vueltas, también se largará a las 17. Toda la acción se podrá ver en vivo por Fox Sports y Disney+ Premium.

  • Domingo 3 de mayo: Carrera: 17.00 horas.

Más sobre Automovilismo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas