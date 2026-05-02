El lamento de Franco Colapinto tras el choque que tuvo con Verstappen en la Sprint

Luego agregó: "Patiné mucho de la parte de atrás, con muy poco grip, sobrecalentando mucho las gomas traseras. Con ese alerón viejo creo que me afecta no tener los puntos de carga que tiene Gasly, porque voy patinando más. Y al ser una pista tan limitante en la parte trasera, con tanta degradación, tener menos carga atrás es lo que más me perjudica.

"Obviamente ayer fue una buena qualy con esos puntos de carga menos que tengo, pero en carrera se nota un poco más por el sobrecalentamiento”, cerró el pilarense de 22 años.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/observadorar/status/2050629271526240573&partner=&hide_thread=false “Creo que sin ese toque podría haber sumado”. La palabra de Colapinto tras la carrera sprint en Miami



El piloto argentino habló tras la largada que lo tuvo como protagonista junto a Max Verstappen y Lewis Hamilton. Franco largó en la 8va posición y rápidamente perdió un… pic.twitter.com/FF12bJpETS — El Observador Argentina (@observadorar) May 2, 2026

Lando Norris se quedó con la victoria de la Sprint del GP de Miami de la Fórmula 1. Su compañero de McLaren, Oscar Piastri, y Charles Leclerc de Ferrari completaron el podio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elcancillercom/status/2050615274039103739&partner=&hide_thread=false [DEPORTES] En la largada de la Sprint, Colapinto tuvo un picante mano a mano con Verstappen donde se tocaron. pic.twitter.com/Ry46sO2sV6 https://t.co/rAOq6mSsh3 — ElCanciller.com (@elcancillercom) May 2, 2026

Lo que viene para Colapinto en el GP de Miami de Fórmula 1

Tras la Sprint en Miami, la actividad en la Fórmula 1 continuará este sábado con la clasificación para la carrera principal, que se disputará desde las 17. La prueba del domingo, a 57 vueltas, también se largará a las 17. Toda la acción se podrá ver en vivo por Fox Sports y Disney+ Premium.