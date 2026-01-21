Insultar mientras entrenas: por qué recomiendan hacerlo y cuáles son los beneficios

Lejos de ser algo negativo, los insultos pueden generar emociones positivas y mejorar la confianza, disipando límites mentales a la hora de hacer ejercicio.

Este método de motivación, según señalaron los expertos, tiene más beneficios en ejercicios de fuerza explosiva (sentadillas, levantamientos) que en cardio prolongado.

ejercicio, entrenamiento

Además, puede ser un impulso estratégico para el empuje final, por ejemplo, en la última repetición del gimnasio. Como puedes ver, los insultos pueden actuar como una herramienta psicológica para liberar energía y superar barreras mentales y físicas en momentos críticos del entrenamiento.

El experimento que comprueba esta teoría

Un ensayo de la Universidad de Keele encontró que decir malas palabras durante ejercicios breves podría potenciar la ejecución y disminuir la percepción del dolor.

Los investigadores reclutaron a 192 voluntarios para una prueba simple: flexiones con las manos apoyadas en una silla y pies en el suelo. A algunos se les pidió proferir insultos en voz alta; a otros, repetir frases neutrales. La comparación midió cuánto tiempo resistían y permitió evaluar si el lenguaje soez tenía efecto real sobre la resistencia.

Así, los participantes que dijeron insultos en voz alta lograron sostener las repeticiones más tiempo que quienes usaron frases neutras, según la medición. El estudio sugiere que la reducción del dolor percibido y un pico de energía explican la diferencia, tal y como se explicó.