Atlético San Martín apuesta a la continuidad de Christian Corrales en el Torneo Federal A

Atlético Club San Martín apuesta fuerte para el próximo Torneo Federal A con la continuidad de Christian Corrales como director técnico.
Christian Corrales estará al frente del equipo en el Atlético San Martín en el Torneo Federal A 2026.
Atlético Club San Martín apuesta fuerte para el próximo Torneo Federal A con la continuidad de Christian Corrales como director técnico.
La dirigencia confirmó al entrenador de cara al certamen que comenzará en el mes de marzo y el Albirrojo será uno de los representantes mendocinos junto a Huracán Las Heras.
Christian Corrales continuará su ciclo como entrenador en el que acumula 18 partidos con 7 triunfos, 6 empates y 5 derrotas. Bajo su dirección técnica San Martín quedó eliminado en los 16vos de final de la Reválida frente a Sarmiento de La Banda de Santiago del Estero.
El ex arquero en su trayectoria como entrenador también dirigió a Germinal de Rawson, con el que alcanzó los cuartos de final del Torneo Federal A 2024.
Además la dirigencia confirmó la renovación de los contratos de varios futbolistas que formarán parte del plantel para la temporada 2026.
Entre los que extendieron sus vínculos están los defensores Juan José Almeida, Lucas Mas y Valentín Mercado, el volante Emanuel Décimo y el delantero Diego González.
Además, Nicolás Rosa, arquero de 22 años oriundo de Santa Fe, selló su continuidad para seguir siendo parte del plantel, lo mismo que el defensor Nahuel Bernabé.
En cuanto a refuerzos, Fabricio Ojeda, mediocampista de 26 años que viene de Juventud Unida de San Luis, volverá al club como refuerzo.
La intención de la dirigencia y el cuerpo técnico es armar un equipo competitivo para poder dar el gran salto a la Primera Nacional.