Atlético San Martín apuesta a la continuidad de Christian Corrales en el Torneo Federal A

El ex arquero en su trayectoria como entrenador también dirigió a Germinal de Rawson, con el que alcanzó los cuartos de final del Torneo Federal A 2024.

Varios jugadores seguirán en el Chacarero

Además la dirigencia confirmó la renovación de los contratos de varios futbolistas que formarán parte del plantel para la temporada 2026.

Entre los que extendieron sus vínculos están los defensores Juan José Almeida, Lucas Mas y Valentín Mercado, el volante Emanuel Décimo y el delantero Diego González.

Nanuel Bernábé.

Además, Nicolás Rosa, arquero de 22 años oriundo de Santa Fe, selló su continuidad para seguir siendo parte del plantel, lo mismo que el defensor Nahuel Bernabé.

En cuanto a refuerzos, Fabricio Ojeda, mediocampista de 26 años que viene de Juventud Unida de San Luis, volverá al club como refuerzo.

La intención de la dirigencia y el cuerpo técnico es armar un equipo competitivo para poder dar el gran salto a la Primera Nacional.