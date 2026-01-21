Inicio Ovación Fútbol Club Godoy Cruz Antonio Tomba
Primera Nacional

Godoy Cruz incorporó a un goleador extranjero con el objetivo de ir por el ascenso

Willian Riquelme es la nueva incorporación de Godoy Cruz, el paraguayo es un atacante goleador y se sumará al equipo que dirige Mariano Toedtli.

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
William Riquelme es la nueva incorporación de cara al torneo de la Primera Nacional.

William Riquelme es la nueva incorporación de cara al torneo de la Primera Nacional.

Godoy Cruz se sigue reforzando de cara al inicio del torneo de la Primera Nacional en el que debutará ante Ciudad de Bolívar en el Feliciano Gambarte.

Este miércoles se concretó la llegada de Willian Riquelme, delantero paraguayo que llega desde Guaireña FC de la segunda división de ese país.

Mariano Toedtli
Mariano Toedtli, DT de Godoy Cruz trabaja de manera intensa de cara al estreno del torneo de la Primera Nacional.

Mariano Toedtli, DT de Godoy Cruz trabaja de manera intensa de cara al estreno del torneo de la Primera Nacional.

William Riquelme, tiene 23 años, mide 1,79m. y varios equipos argentino intentaron contratarlo después de una temporada en la que registró 18 goles y 12 asistencias aunque su equipo culminó la competencia en la séptima posición.

Así juega Willian Riquelme

Embed - Willian Riquelme | Delantero

Los refuerzos del Tomba

De cara a la próxima temporada de Primera Nacional el plantel conducido por Mariano Toedtli sigue sumando incorporaciones ya que llegaron Camilo Alessandria, Francisco Gerometta, Esteban Burgos, Brian Orosco y Federico Milo.

Además volvieron tras estar a préstamo el arquero Roberto Ramírez, el volante Matías Ramírez y el delantero Martín Pino.

Cuándo debutará Godoy Cruz en la Primera Nacional

Godoy Cruz tendrá su estreno en en el Feliciano Gambarte contra el recién ascendido Ciudad Bolívar y será el viernes 13 desde las 21. 30.

Pese a que el inicio se postergó una semana el plantel tombino continúa con el cronograma de trabajo previsto de cara al inicio de la competencia oficial.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas