Godoy Cruz incorporó a un goleador extranjero con el objetivo de ir por el ascenso

Godoy Cruz se sigue reforzando de cara al inicio del torneo de la Primera Nacional en el que debutará ante Ciudad de Bolívar en el Feliciano Gambarte.
Willian Riquelme es la nueva incorporación de Godoy Cruz, el paraguayo es un atacante goleador y se sumará al equipo que dirige Mariano Toedtli.
Este miércoles se concretó la llegada de Willian Riquelme, delantero paraguayo que llega desde Guaireña FC de la segunda división de ese país.
William Riquelme, tiene 23 años, mide 1,79m. y varios equipos argentino intentaron contratarlo después de una temporada en la que registró 18 goles y 12 asistencias aunque su equipo culminó la competencia en la séptima posición.
De cara a la próxima temporada de Primera Nacional el plantel conducido por Mariano Toedtli sigue sumando incorporaciones ya que llegaron Camilo Alessandria, Francisco Gerometta, Esteban Burgos, Brian Orosco y Federico Milo.
Además volvieron tras estar a préstamo el arquero Roberto Ramírez, el volante Matías Ramírez y el delantero Martín Pino.
Godoy Cruz tendrá su estreno en en el Feliciano Gambarte contra el recién ascendido Ciudad Bolívar y será el viernes 13 desde las 21. 30.
Pese a que el inicio se postergó una semana el plantel tombino continúa con el cronograma de trabajo previsto de cara al inicio de la competencia oficial.