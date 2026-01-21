Godoy Cruz incorporó a un goleador extranjero con el objetivo de ir por el ascenso

Así juega Willian Riquelme

Embed - Willian Riquelme | Delantero

Los refuerzos del Tomba

De cara a la próxima temporada de Primera Nacional el plantel conducido por Mariano Toedtli sigue sumando incorporaciones ya que llegaron Camilo Alessandria, Francisco Gerometta, Esteban Burgos, Brian Orosco y Federico Milo.

Además volvieron tras estar a préstamo el arquero Roberto Ramírez, el volante Matías Ramírez y el delantero Martín Pino.

Cuándo debutará Godoy Cruz en la Primera Nacional

Godoy Cruz tendrá su estreno en en el Feliciano Gambarte contra el recién ascendido Ciudad Bolívar y será el viernes 13 desde las 21. 30.

Pese a que el inicio se postergó una semana el plantel tombino continúa con el cronograma de trabajo previsto de cara al inicio de la competencia oficial.