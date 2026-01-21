Adiós a los viejos muebles blancos: la tendencia europea que se impone en decoración de interiores para 2026

Durante la última década, la decoración de interiores estuvo regida por una estética de superficies blancas, lisas y extremadamente minimalistas. Sin embargo, para este 2026 la tendencia será otra, ya que habrá un cambio radical, lo que marca el fin de los muebles blancos. Este cambio ya es furor en Europa y promete imponerse en nuestro país para el inicio de un nuevo año.
El mobiliario blanco y de frente liso, aunque fue símbolo de modernidad, ha comenzado a perder terreno debido a su carácter distante y su nula practicidad. Los especialistas en decoración de interiores han identificado una saturación en este estilo, que a menudo resultaba en estancias monótonas y carentes de alma.
Además, el mantenimiento constante que exigen estos muebles (siempre vulnerables a marcas, huellas y polvo) ha impulsado a los usuarios a buscar alternativas que se alineen mejor con la vida cotidiana real.
En consecuencia, la tendencia europea que lidera este año es el minimalismo cálido, donde la textura es la protagonista. La novedad más destacada es el auge de las superficies estriadas o acanaladas. Estas líneas verticales, aplicadas en aparadores, frentes de cocina y muebles de baño, generan un dinámico juego de luces y sombras que aporta tridimensionalidad. Esta evolución convierte piezas sencillas en elementos de alta gama, añadiendo una capa de elegancia arquitectónica que el blanco liso es incapaz de ofrecer.
Esta transformación se complementa con una transición hacia paletas cromáticas más orgánicas. El blanco puro está siendo reemplazado por tonos greige (definido por especialistas en diseño de interiores como una mezcla equilibrada de gris y beige), maderas con vetas profundas y colores tierra. Estos matices no solo visten más las habitaciones, sino que crean una atmósfera acogedora y serena.
Más allá de la estética, el éxito de los muebles con textura en 2026 responde a una necesidad funcional. A diferencia de las superficies mates o brillantes que delatan cualquier roce, los acabados irregulares son mucho más eficaces para camuflar las imperfecciones del uso diario.