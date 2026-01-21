Adiós a los viejos muebles blancos: la tendencia europea que se impone en decoración de interiores para 2026

mobiliario blanco Los muebles blancos son cosa del pasado.

En consecuencia, la tendencia europea que lidera este año es el minimalismo cálido, donde la textura es la protagonista. La novedad más destacada es el auge de las superficies estriadas o acanaladas. Estas líneas verticales, aplicadas en aparadores, frentes de cocina y muebles de baño, generan un dinámico juego de luces y sombras que aporta tridimensionalidad. Esta evolución convierte piezas sencillas en elementos de alta gama, añadiendo una capa de elegancia arquitectónica que el blanco liso es incapaz de ofrecer.

Esta transformación se complementa con una transición hacia paletas cromáticas más orgánicas. El blanco puro está siendo reemplazado por tonos greige (definido por especialistas en diseño de interiores como una mezcla equilibrada de gris y beige), maderas con vetas profundas y colores tierra. Estos matices no solo visten más las habitaciones, sino que crean una atmósfera acogedora y serena.

decoracion de interiores La nueva tendencia en decoración de interiores marca el fin de los muebles blancos.

Más allá de la estética, el éxito de los muebles con textura en 2026 responde a una necesidad funcional. A diferencia de las superficies mates o brillantes que delatan cualquier roce, los acabados irregulares son mucho más eficaces para camuflar las imperfecciones del uso diario.