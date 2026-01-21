Inicio Sociedad Tendencias
Ni carbón, ni leña: la tecnológica tendencia para hacer asado que revoluciona los hogares

La forma de hacer el asado puede verse modificada en el futuro a raíz de la llegada de una nueva tendencia. Todos los detalles, en la nota

Luciano Carluccio
Luciano Carluccio
La forma de hacer el asado puede cambiar en el futuro. 

Una nueva forma de hacer el asado ya se ha asentado como tendencia y comienza a ser avistada, cada vez más, en los hogares: se trata de las parrillas electrónicas, que ofrecen diversas ventajas sobre las conocidas y las tradicionales.

Las parrillas eléctricas son tendencia por su conveniencia, seguridad y versatilidad, ideales para espacios urbanos como balcones donde el carbón o gas no son permitidos. Además, permiten una cocción controlada del asado.

asado a la parrilla (2)
El asado a la parrilla puede verse modificado dr&aacute;sticamente.&nbsp;

La tecnológica tendencia para hacer asado que revoluciona los hogares

Las parrillas electrónicas solo necesitan un enchufe, se calientan rápido y permiten controlar la temperatura fácilmente, sin la complejidad del carbón o el gas.

En materia de seguridad, esta tendencia elimina los riesgos de fugas o incendios, siendo seguras para lugares con niños y para interiores.

Como se señaló antes, permiten una cocción controlada, reduciendo la carbonización y la formación de carcinógenos, lo que atrae a consumidores conscientes de la salud.

En lugar de humo, estas parrillas generan vapor y grasa. Suelen ser compactas, fáciles de transportar para reuniones, y se adaptan a diferentes necesidades.

parrilla, tendencia
Esta parrilla es com&uacute;n de ver en departamentos y espacios chicos.&nbsp;

Como si todo esto fuese poco, las parrillas inteligentes ofrecen control digital y una cocción más uniforme, mejorando completamente la experiencia.

Para los defensores del asado tradicional, el sabor del carbón o la leña sigue siendo irreemplazable. Sin embargo, las nuevas parrillas no buscan borrar el ritual, sino adaptarlo a los tiempos actuales.

Ya lo sabes, si quieres tener más control sobre el asado que haces, debes comprarte una de estas parrillas y dejar de lado al carbón y la leña tradicionales.

El precio de esta tecnología

El costo de las parrillas eléctricas en Argentina varía ampliamente, desde modelos básicos y compactos que rondan los $50.000 a $100.000, hasta opciones más grandes o de marcas premium que superan los $300.000, llegando incluso hasta el millón.

Como todo producto, los precios dependerán de la marca, del tamaño de la parrilla, y de algunas características como la potencia. ¿Te sumarías a esta nueva tendencia?

