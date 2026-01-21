Ni carbón, ni leña: la tecnológica tendencia para hacer asado que revoluciona los hogares

En materia de seguridad, esta tendencia elimina los riesgos de fugas o incendios, siendo seguras para lugares con niños y para interiores.

Como se señaló antes, permiten una cocción controlada, reduciendo la carbonización y la formación de carcinógenos, lo que atrae a consumidores conscientes de la salud.

En lugar de humo, estas parrillas generan vapor y grasa. Suelen ser compactas, fáciles de transportar para reuniones, y se adaptan a diferentes necesidades.

parrilla, tendencia Esta parrilla es común de ver en departamentos y espacios chicos.

Como si todo esto fuese poco, las parrillas inteligentes ofrecen control digital y una cocción más uniforme, mejorando completamente la experiencia.

Para los defensores del asado tradicional, el sabor del carbón o la leña sigue siendo irreemplazable. Sin embargo, las nuevas parrillas no buscan borrar el ritual, sino adaptarlo a los tiempos actuales.

Ya lo sabes, si quieres tener más control sobre el asado que haces, debes comprarte una de estas parrillas y dejar de lado al carbón y la leña tradicionales.

El precio de esta tecnología

El costo de las parrillas eléctricas en Argentina varía ampliamente, desde modelos básicos y compactos que rondan los $50.000 a $100.000, hasta opciones más grandes o de marcas premium que superan los $300.000, llegando incluso hasta el millón.

Como todo producto, los precios dependerán de la marca, del tamaño de la parrilla, y de algunas características como la potencia. ¿Te sumarías a esta nueva tendencia?