Ni carbón, ni leña: la tecnológica tendencia para hacer asado que revoluciona los hogares

Una nueva forma de hacer el asado ya se ha asentado como tendencia y comienza a ser avistada, cada vez más, en los hogares: se trata de las parrillas electrónicas, que ofrecen diversas ventajas sobre las conocidas y las tradicionales.
Las parrillas eléctricas son tendencia por su conveniencia, seguridad y versatilidad, ideales para espacios urbanos como balcones donde el carbón o gas no son permitidos. Además, permiten una cocción controlada del asado.
Las parrillas electrónicas solo necesitan un enchufe, se calientan rápido y permiten controlar la temperatura fácilmente, sin la complejidad del carbón o el gas.
En materia de seguridad, esta tendencia elimina los riesgos de fugas o incendios, siendo seguras para lugares con niños y para interiores.
Como se señaló antes, permiten una cocción controlada, reduciendo la carbonización y la formación de carcinógenos, lo que atrae a consumidores conscientes de la salud.
En lugar de humo, estas parrillas generan vapor y grasa. Suelen ser compactas, fáciles de transportar para reuniones, y se adaptan a diferentes necesidades.
Como si todo esto fuese poco, las parrillas inteligentes ofrecen control digital y una cocción más uniforme, mejorando completamente la experiencia.
Para los defensores del asado tradicional, el sabor del carbón o la leña sigue siendo irreemplazable. Sin embargo, las nuevas parrillas no buscan borrar el ritual, sino adaptarlo a los tiempos actuales.
Ya lo sabes, si quieres tener más control sobre el asado que haces, debes comprarte una de estas parrillas y dejar de lado al carbón y la leña tradicionales.
El precio de esta tecnología
El costo de las parrillas eléctricas en Argentina varía ampliamente, desde modelos básicos y compactos que rondan los $50.000 a $100.000, hasta opciones más grandes o de marcas premium que superan los $300.000, llegando incluso hasta el millón.
Como todo producto, los precios dependerán de la marca, del tamaño de la parrilla, y de algunas características como la potencia. ¿Te sumarías a esta nueva tendencia?