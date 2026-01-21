Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Independiente Rivadavia y un nuevo refuerzo a horas del debut en la Liga Profesional

Independiente Rivadavia, que comenzó el 2026 con una sonrisa, presentó a su última cara nueva. El futbolista ya se encuentra a disposición de Alfredo Berti

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Alfredo Berti continúa sumando caras nuevas a su plantel.

Fabián Salamone / Diario UNO

Tras comenzar con el pie derecho su participación en la temporada 2026, Independiente Rivadavia apunta con todos sus cañones a su debut en el torneo Apertura de la Liga Profesional. El próximo viernes, 23 de enero, comenzará su camino recibiendo a Atlético Tucumán.

En la previa del duelo que iniciará a las 22.15 en el estadio Bautista Gargantini, el cual será televisado por la señal de TNT Sports, la Lepra presentó oficialmente a su nuevo refuerzo: Rodrigo Atencio.

independiente rivadavia 16

En un primer momento la cuenta oficial de Independiente Rivadavia realizó, en X, un posteo con letras chinas. La traducción del mismo significa: "Está a punto de llegar". Horas más tarde, se develó el misterio.

En sus redes sociales el campeón de la Copa Argentina 2025 presentó oficialmente a Atencio. "¡Bienvenido al único campeón de Cuyo, Chino! Rodrigo Atencio es nuevo refuerzo de Independiente Rivadavia".

"Firma por un año a préstamo, con opción de compra El extremo, de 23 años, llega proveniente de Sport Club do Recife. ¡Éxitos en esta nueva etapa!", cerró el mensaje del Azul, junto a una foto del futbolista firmando su contrato.

El hombre de 23 años, surgido de Independiente, debutó en Primera División el 1 de mayo de 2022 en lo que fue victoria 1-0 vs. Lanús. En el Rojo no tuvo el rodaje deseado y es por ello que, en 2024, se fue a préstamo a Central Córdoba.

Allí no solamente encontró los minutos que buscaba, sino que rápidamente se convirtió en una pieza clave del equipo que conquistó la Copa Argentina. Tras dejar el Ferroviario comenzó su primera experiencia fuera del fútbol argentino.

En Sport Recife, de Brasil, sumó 843 minutos repartidos en 26 encuentros y anotó tres tantos. El mal momento del equipo se tradujo en la perdida de la categoría y, como consecuencia, buscó nuevos rumbos. Este 2026 vestirá la camiseta de Independiente Rivadavia, donde ya fue presentado oficialmente.

Los refuerzos de Independiente Rivadavia

  • Rodrigo Atencio (extremo)
  • Kevin Vázquez (mediocampista)
  • Bautista Dadín (delantero)
  • Nahuel Arena (defensor)
  • Juan Manuel Elordi (lateral izquierdo)
  • José Florentín (mediocampista)
  • Ramiro Macagno (arquero)
  • Stefano Moreyra (volante)
  • Diego Crego (extremo)
  • Santiago Cena (defensor)
  • Emmanuel Gómez Riga (arquero)

