Independiente Rivadavia y un nuevo refuerzo a horas del debut en la Liga Profesional

En sus redes sociales el campeón de la Copa Argentina 2025 presentó oficialmente a Atencio. "¡Bienvenido al único campeón de Cuyo, Chino! Rodrigo Atencio es nuevo refuerzo de Independiente Rivadavia".

"Firma por un año a préstamo, con opción de compra El extremo, de 23 años, llega proveniente de Sport Club do Recife. ¡Éxitos en esta nueva etapa!", cerró el mensaje del Azul, junto a una foto del futbolista firmando su contrato.

¡Bienvenido al único campeón de Cuyo, Chino!



Rodrigo Atencio es nuevo refuerzo de Independiente Rivadavia.



Firma por un año a préstamo, con opción de compra



El extremo, de 23 años, llega proveniente de Sport Club do Recife.



¡Éxitos en esta nueva etapa!

El hombre de 23 años, surgido de Independiente, debutó en Primera División el 1 de mayo de 2022 en lo que fue victoria 1-0 vs. Lanús. En el Rojo no tuvo el rodaje deseado y es por ello que, en 2024, se fue a préstamo a Central Córdoba.

Allí no solamente encontró los minutos que buscaba, sino que rápidamente se convirtió en una pieza clave del equipo que conquistó la Copa Argentina. Tras dejar el Ferroviario comenzó su primera experiencia fuera del fútbol argentino.

En Sport Recife, de Brasil, sumó 843 minutos repartidos en 26 encuentros y anotó tres tantos. El mal momento del equipo se tradujo en la perdida de la categoría y, como consecuencia, buscó nuevos rumbos. Este 2026 vestirá la camiseta de Independiente Rivadavia, donde ya fue presentado oficialmente.

Los refuerzos de Independiente Rivadavia