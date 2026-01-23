Cuándo debuta Gimnasia y Esgrima como local enfrentando a San Lorenzo tras 42 años

Cuándo fue la última vez que jugaron Gimnasia y Esgrima con San Lorenzo

Gimnasia y Esgrima y San Lorenzo jugaron por última vez en el Nacional de 1984, más precisamente desde el 18 de marzo de ese años cuando igualaron 1 a 1 en el Malvinas Argentinas. El recordado Juan Gilberto Funes marcó para el Lobo y Jorge Rinaldi para el Ciclón.

Gimansi8a y esgrima 1984

El Lobo era dirigido por el propio Víctor Legrotaglie y jugaron Ernesto Gregorio Garín, Jorge Montivero, Angel Mauricio Badía, Daniel Sosa, el Cuta Morán, Oscar Quintana, Raúl Zolorza, Omar Cochina Olguín, Luis Darío Felman, Juan Gilberto Funes y Carlos Molina. Luego ingresaron Ricardo Lucero y Sergio Apolo Robles.

San Lorenzo era dirigido por el Bambino Veira y alineó a Oscar Rogelio Quiroga, el Turco Alul, Osvaldo Biain, el Pipa Jorge Higuaín y Enrique Hrabina; Armando Quinteros, Rubén Insúa, Sergio Luna, Rubens Navarro, Rinaldi y La Araña Luis Amuchástegui. Luego ingresaron Blas Giunta y Leonardo Carol Madelón.

En el historial se enfrentaron en 5 ocasiones por los torneos Nacionales, con dos triunfos de cada equipo y se registró un empate.