Cuándo debuta Gimnasia y Esgrima como local enfrentando a San Lorenzo tras 42 años

Gimnasia y Esgrima y San Lorenzo se enfrentarán en el estadio Víctor Legrotaglie después de 42 años.
Gimnasia y Esgrima tuvo un debut histórico ganando como visitante ante Central Córdoba y sus hinchas ya palpitan el primer partido como local en el estadio Víctor Legrotaglie que será nada menos que frente a San Lorenzo.
El encuentro entre el Lobo y el Ciclón se jugará el próximo martes 27 de enero, a las 20, por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026.
Tras el ascenso a primera división se realizaron obras para que el estadio blanquinegro estuviera en condiciones y se espera una gran convocatoria para alentar al equipo de Ariel Broggi, teniendo en cuenta además que no juega de local desde el 5 de octubre del año pasado cuando le ganó 1 a 0 a Defensores de Belgrano, antes de la final por el ascenso ante Deportivo Madryn.
Gimnasia y Esgrima y San Lorenzo jugaron por última vez en el Nacional de 1984, más precisamente desde el 18 de marzo de ese años cuando igualaron 1 a 1 en el Malvinas Argentinas. El recordado Juan Gilberto Funes marcó para el Lobo y Jorge Rinaldi para el Ciclón.
El Lobo era dirigido por el propio Víctor Legrotaglie y jugaron Ernesto Gregorio Garín, Jorge Montivero, Angel Mauricio Badía, Daniel Sosa, el Cuta Morán, Oscar Quintana, Raúl Zolorza, Omar Cochina Olguín, Luis Darío Felman, Juan Gilberto Funes y Carlos Molina. Luego ingresaron Ricardo Lucero y Sergio Apolo Robles.
San Lorenzo era dirigido por el Bambino Veira y alineó a Oscar Rogelio Quiroga, el Turco Alul, Osvaldo Biain, el Pipa Jorge Higuaín y Enrique Hrabina; Armando Quinteros, Rubén Insúa, Sergio Luna, Rubens Navarro, Rinaldi y La Araña Luis Amuchástegui. Luego ingresaron Blas Giunta y Leonardo Carol Madelón.
En el historial se enfrentaron en 5 ocasiones por los torneos Nacionales, con dos triunfos de cada equipo y se registró un empate.