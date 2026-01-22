Un histórico de Boca utilizó una sarcástica frase para pegarle a Juan Román Riquelme

A menos de una semana del cierre de libro de pases, Boca continúa sin sumar caras nuevas al plantel comandado por Claudio Úbeda, quien fue ratificado en el cargo. Como era de esperarse, Juan Román Riquelme es duramente criticado por esta situación, teniendo en cuenta el equipo competirá en Copa Libertadores tras dos años de ausencia.
En esta ocasión, quien alzó la voz y apuntó contra el máximo directivo de la institución fue Cristian Traverso. El campeón del mundo con el Xeneize, actual panelista de TyC Sports, utilizó el sarcasmo para dejar clara su postura.
El sarcasmo de Cristian Traverso sobre el mercado de pases de Boca
Después del frustrada contratación de Marino Hinestroza, Boca apuntó con todos sus cañones a la contratación de Ángel Romero. Según trascendió, el hombre de 33 años llegó a un acuerdo verbal con los directivos y podría convertirse en el primer refuerzo del 2026.
Cristian Traverso, palabra autorizada a la hora de hablar del Xeneize, no se olvidó de la época en la que Ángel Romero pudo llegar en condición de libre al club de La Ribera y terminó firmando con el Cruz Azul de México.
Es por esto que, en las últimas horas, apuntó contra el futbolista a través de sus redes sociales. En las historias de su cuenta de Instagram lanzó una encuesta a la que tituló: "¿Llega?". En las opciones para votar, añadió: “Salto de calidad” o “NOOO. Eligió Cruz Azul cuando pudo venir libre“.
Pero esto no fue todo, ya que apeló al sarcasmo para dejar claro su enojo con la situación: "Si estás libre y nadie se pelea por vos, no te preocupes. Acá estamos nosotros… cumpliendo sueños".
El enojo de otro ex Boca por la posible llegada de Romero
Neri Cardozo, quien defendió la camiseta de Boca durante 2003 y 2009, fue otro de los que se expresó a través de las redes sociales. Con una foto del televisor, justo cuando en ESPN hablaban del tema, fue tajante.
"Ahora cualquiera puede jugar en Boca", escribió el mendocino de 39 años, ganador de nueve títulos con el Xeneize.