Un histórico de Boca utilizó una sarcástica frase para pegarle a Juan Román Riquelme

Cristian Traverso, palabra autorizada a la hora de hablar del Xeneize, no se olvidó de la época en la que Ángel Romero pudo llegar en condición de libre al club de La Ribera y terminó firmando con el Cruz Azul de México.

Es por esto que, en las últimas horas, apuntó contra el futbolista a través de sus redes sociales. En las historias de su cuenta de Instagram lanzó una encuesta a la que tituló: "¿Llega?". En las opciones para votar, añadió: “Salto de calidad” o “NOOO. Eligió Cruz Azul cuando pudo venir libre“.

Historia Cristian Traverso

Pero esto no fue todo, ya que apeló al sarcasmo para dejar claro su enojo con la situación: "Si estás libre y nadie se pelea por vos, no te preocupes. Acá estamos nosotros… cumpliendo sueños".

El enojo de otro ex Boca por la posible llegada de Romero

Neri Cardozo, quien defendió la camiseta de Boca durante 2003 y 2009, fue otro de los que se expresó a través de las redes sociales. Con una foto del televisor, justo cuando en ESPN hablaban del tema, fue tajante.

Historia Neri Cardozo

"Ahora cualquiera puede jugar en Boca", escribió el mendocino de 39 años, ganador de nueve títulos con el Xeneize.