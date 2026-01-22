Inicio Ovación Tenis Sebastián Báez
tenis

Cuánta plata ganó Sebastián Báez a pesar de quedar eliminado en segunda ronda del Abierto de Australia

Sebastián Báez cayó en segunda ronda del Abierto de Australia ante Luciano Darderi y no pudo estirar su buen comienzo en el 2026

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
Sebastián Báez cayó en segunda ronda del Abierto de Australia ante Luciano Darderi.

Sebastián Báez cayó en segunda ronda del Abierto de Australia ante Luciano Darderi.

Sebastián Báez no pudo estirar la buena racha que venía teniendo en el 2026 y cayó en la segunda ronda del Abierto de Australia frente a Luciano Darderi. El argentino acumulaba 8 triunfos este año, en el inicio de las competencias, pero no pudo superar al italiano y terminó cayendo por 6-3, 1-6, 6-4 y 6-3.

Báez se plantó ante el aguerrido juego del italiano, fuerte y de alto voltaje, pero no consiguó doblegar la consistencia de su rival que solo cedió un set ante el ímpetu del argentino. Con un marco de público oficiando de local, el bonaerense quiso meterse por primera vez en la historia en la tercera ronda del Abierto de Australia pero no logró conseguirlo.

baez australia
Sebasti&aacute;n B&aacute;ez se despidi&oacute; en segunda ronda del Abierto de Australia.&nbsp;

Sebastián Báez se despidió en segunda ronda del Abierto de Australia.

De esta manera, se cierra un inicio de año positivo para Sebastián Báez que arrancó con triunfos en la United Cup y siguió con un gran desempeño en el ATP 250 de Auckland donde llegó a ser finalista.

Cuánta plata ganó Sebastián Báez a pesar de quedar eliminado en segunda ronda del Abierto de Australia

En lo monetario, el bonaerense de 25 años no tuvo un mala cosecha ya que, pese a quedar eliminado en segunda ronda de Abierto de Australia, logró quedarse con 244 mil dólares. Este año, desde las entrañas de la organización del torneo disputado en el Melbourne Park aumentaron la cifra de los premios y por eso Sebastián Báez recibió una interesante suma.

Embed - HASTA ACÁ LLEGÓ: BÁEZ QUEDÓ ELIMINADO ANTE DARDERI EN EL ABIERTO DE AUSTRALIA | RESUMEN

El próximo certamen que disputará Báez será el Argentina Open, del 7 al 15 de febrero de 2026, en las canchas del Buenos Aires Lawn Tennis Club.

Otros argentinos en el Abierto de Australia

Siguen en carrera en el Abierto de Australia, Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry. En tercera ronda, Etcheverry se medirá, este viernes desde las 6 de la mañana, ante el kazajo Aleksandr Bublik. Cerúndolo hará lo propio en primera instancia, también viernes pero a la madrugada (1 de la mañana), ante el ruso Andrey Rublev.

Temas relacionados:

Más sobre Tenis

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas