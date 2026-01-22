Cuánta plata ganó Sebastián Báez a pesar de quedar eliminado en segunda ronda del Abierto de Australia

En lo monetario, el bonaerense de 25 años no tuvo un mala cosecha ya que, pese a quedar eliminado en segunda ronda de Abierto de Australia, logró quedarse con 244 mil dólares. Este año, desde las entrañas de la organización del torneo disputado en el Melbourne Park aumentaron la cifra de los premios y por eso Sebastián Báez recibió una interesante suma.

Embed - HASTA ACÁ LLEGÓ: BÁEZ QUEDÓ ELIMINADO ANTE DARDERI EN EL ABIERTO DE AUSTRALIA | RESUMEN

El próximo certamen que disputará Báez será el Argentina Open, del 7 al 15 de febrero de 2026, en las canchas del Buenos Aires Lawn Tennis Club.

Otros argentinos en el Abierto de Australia

Siguen en carrera en el Abierto de Australia, Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry. En tercera ronda, Etcheverry se medirá, este viernes desde las 6 de la mañana, ante el kazajo Aleksandr Bublik. Cerúndolo hará lo propio en primera instancia, también viernes pero a la madrugada (1 de la mañana), ante el ruso Andrey Rublev.