China construye la red de trenes de alta velocidad más extensa del mundo: alcanza los 350 km/h

La Red de Alta Velocidad China no solo ha acortado distancias físicas, al transformar viajes de más de diez horas en trayectos de cuatro o cinco, sino también la forma en que se desplaza la economía y la vida diaria de millones de personas. Desde su primer tramo inaugurado en 2008, el sistema ha transportado miles de millones de pasajeros y ha reducido los tiempos de viaje entre regiones que antes estaban relativamente aisladas.

Red de trenes (1)

La importancia de la red de trenes de alta velocidad más extensa del mundo

Pero la ambición china no se ha quedado solo dentro de sus fronteras. El gigantesco dominio tecnológico que ha desarrollado en diseño, construcción y operación de trenes de alta velocidad se ha convertido en una ventaja competitiva para exportar su conocimiento y sus productos al exterior. Empresas estatales como CRRC Changchun Railway Vehicles ya han vendido trenes y sistemas a más de 23 países y regiones, incluyendo proyectos de alta velocidad y material ferroviario en Europa, África y Asia.

China también ha participado en grandes contratos internacionales para infraestructuras ferroviarias, integrando su tecnología en proyectos como la línea de alta velocidad Jakarta–Bandung en Indonesia y acuerdos adquiridos en Serbia, entre otros. Este movimiento forma parte de una estrategia más amplia en la que China combina exportación de infraestructura con financiamiento, asistencia técnica y adaptación de sus trenes a las condiciones locales, ofreciendo competitividad de escala frente a otros proveedores tradicionales de Europa y Japón.

A su vez, la experiencia acumulada en estándares, señalización, electrificación y gestión operativa está posicionando a China no solo como constructora de rieles, sino también como referente global en normas y tecnología ferroviaria avanzada, lo que refuerza su papel en el mercado internacional de alta velocidad.