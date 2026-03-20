Tren de Cercanías del Este: 10 días claves, ofertas millonarias y una decisión esperada

El Tren de Cercanías del Este todavía es un sueño, pero con el avance de la licitación está más cerca de concretarse. En los últimos días de marzo, o quizás en los primeros de abril, el Gobierno dará a conocer la decisión esperada sobre quién o quiénes tendrán a su cargo la obra.
Después de la presentación de 10 ofertas para la construcción, operación y provisión de materiales del Tren de Cercanías, la Comisión Evaluadora se tomó su tiempo para analizar una por una las propuestas. Se esperaba que en enero hubiese una resolución, pero la evaluación se estiró. Desde Casa de Gobierno aseguran que el proceso ya está casi terminado y en unos 10 días habrá una definición.
En juego no solo está la esperada obra que unirá Junín con Maipú, pasando por San Martín, sino también un presupuesto abultado de 150 millones de dólares, que se financiará con los Fondos del Resarcimiento, aunque también hay vigente una autorización de deuda como alternativa.
Presupuesto y ofertas para el Tren de Cercanías
En la licitación se presentaron 18 empresas, una de ellas china. En soledad o en unión transitoria de empresas, oficializaron en total 10 ofertas, pero como la licitación se dividió en renglones –tareas- es posible que sean más de una las adjudicatarias.
La única firma que se presentó para todos los rubros: obra completa, provisión de materiales y operación del tren; fue la mendocina CEOSA.
Las ofertas presentadas en cuanto a lo económico fueron dispares, aunque desde Gobierno resaltaron que la evaluación a lo largo de estos meses pasó más que nada por la capacidad técnica de las empresas y sus antecedentes.
Una vez adjudicada la obra y firmada el acta de inicio, el proyecto prevé un plazo de un año para su ejecución.
Son 10 en total las ofertas presentadas, aunque no todas lo hicieron en los tres rubros que conforman la licitación: obra, materiales y operación del tren.
El rubro construcción incluye la renovación de 33 kilómetros de vía de tren, la intervención de 27 pasos a nivel, instalación de barreras, señalización, laberintos peatonales y la puesta en valor de obras de arte como alcantarillas y terraplenes.
El rubro materiales incluye la provisión de tres nuevas triplas de tren.
En tanto que, la concesión del Tren de Cercanías del Este implica operarlo y realizar el mantenimiento durante 15 años.
Las empresas que pujan en la licitación son:
- UT Corporación del Sur y CyE Construcciones
- BTU SA
- CEOSA
- UT Concret Nor – Zonis
- UT Laugero Construcciones SA- Benito Roggio e Hijos - Herso SA
- UT POSE SA - Mercovial
- Material Ferroviario SA
- UT Semisa, José Cartellones y Hugo Ojeda SA.
- UT Ferrovías SAC - Benito Roggio Transporte.
- CRRC Tangshan CO. LTD
10 datos útiles del Tren de Cercanías del Este
- La obra contempla 33 kilómetros de vías nuevas
- Va de la estación Libertador San Martín, de Junín, hasta la estación General Gutiérrez, de Maipú, donde se conecta con el Metrotranvía
- Serán 8 estaciones: Libertador San Martín, Palmira, Barcala, Fray Luis Beltrán, Rodeo del Medio, General Ortega, Coquimbito y General Gutiérrez
- El recorrido completo dura 60 minutos
- El tren va a una velocidad de 90 kilómetros por hora
- Tiene capacidad para 500 pasajeros
- Se modernizarán 27 pasos a nivel
- Solución de transporte para 350.000 habitantes del Este
- Generará 150 empleos directos y 300 indirectos
- Plazo de ejecución: 12 meses