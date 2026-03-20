Tren de Cercanías del Este: 10 días claves, ofertas millonarias y una decisión esperada

Presupuesto y ofertas para el Tren de Cercanías

En la licitación se presentaron 18 empresas, una de ellas china. En soledad o en unión transitoria de empresas, oficializaron en total 10 ofertas, pero como la licitación se dividió en renglones –tareas- es posible que sean más de una las adjudicatarias.

La única firma que se presentó para todos los rubros: obra completa, provisión de materiales y operación del tren; fue la mendocina CEOSA.

Las ofertas presentadas en cuanto a lo económico fueron dispares, aunque desde Gobierno resaltaron que la evaluación a lo largo de estos meses pasó más que nada por la capacidad técnica de las empresas y sus antecedentes.

Una vez adjudicada la obra y firmada el acta de inicio, el proyecto prevé un plazo de un año para su ejecución.

estaciones tren de cercanias del este maqueta

Son 10 en total las ofertas presentadas, aunque no todas lo hicieron en los tres rubros que conforman la licitación: obra, materiales y operación del tren.

El rubro construcción incluye la renovación de 33 kilómetros de vía de tren, la intervención de 27 pasos a nivel, instalación de barreras, señalización, laberintos peatonales y la puesta en valor de obras de arte como alcantarillas y terraplenes.

El rubro materiales incluye la provisión de tres nuevas triplas de tren.

tren de cercanias del este

En tanto que, la concesión del Tren de Cercanías del Este implica operarlo y realizar el mantenimiento durante 15 años.

Las empresas que pujan en la licitación son:

UT Corporación del Sur y CyE Construcciones

BTU SA

CEOSA

UT Concret Nor – Zonis

UT Laugero Construcciones SA- Benito Roggio e Hijos - Herso SA

UT POSE SA - Mercovial

Material Ferroviario SA

UT Semisa, José Cartellones y Hugo Ojeda SA.

UT Ferrovías SAC - Benito Roggio Transporte.

CRRC Tangshan CO. LTD

10 datos útiles del Tren de Cercanías del Este