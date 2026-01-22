Inicio Ovación Automovilismo Bruno Jacomy
Bruno Jacomy: "Sin el apoyo de mi familia hubiese sido imposible lo del Rally Dakar"

De regreso a su Mendoza natal, Bruno Jacomy metió balance de su gran actuación en el Rally Dakar: "Fue una edición muy especial"

Amadeo Inzirillo
Por Amadeo Inzirillo [email protected]
Bruno Jacomy pasó por Noticiero 7 en su vuelta a Mendoza.

El jet lag todavía le repercute en el cuerpo. Bruno Jacomy hace un puñado de días que volvió a su Mendoza tras un enorme trajín que significó el Rally Dakar 2026. Luego de un gran rendimiento, el navegante realizó un balance de su nivel, de la competencia y marcó las pautas para lo que se le viene, siendo Arabia Saudita el punto de partida de un nuevo y exigente año.

De visita en Noticiero 7, Bruno Jacomy dejó en claro el sostén principal que lo llevó a tener el mejor nivel de sus cinco Rally Dakar: "Mi familia es la clave de todo. Obvio que el equipo, mi compañero Lucas son parte fundamental, pero las familias de los pilotos son indispensables. Ellos bancan tanta ausencia en casa, la distancia y el amor que transmiten es único. Sin mi pareja y mi hija, nada sería posible. Con ellas, ya gané".

Lo realizado en las arenas de Arabia Saudita marcaron su mejor registro desde que comenzó a competir: "Hicimos terrible Rally Dakar. Fue una edición muy especial para mí, un poco por la edad (cumplió 38 en plena competencia) pero principalmente por lo que pasó con Juan Cruz Yacopini".

Claro que su colega y amigo estuvo presente para Bruno Jacomy a pesar de su grave estado de salud: "Lo extrañé muchísimo. Juan Cruz es una persona muy jodona, muy chistosa. Hemos compartido mucho y no tenerlo allá en el día a día fue difícil", agregó.

El cuarto puesto en la categoría Challenger marcó el nivel que tuvo el binomio trasandino durante toda la competencia: "Fue durísimo, estuvimos mucho tiempo en el podio de la general y ahí aparece la presión. Hay un tema de cabeza que es muy importante porque es una competencia desgastante en lo mental".

Su relación con Lucas Del Río en pleno Rally Dakar

Bruno Jacomy contó intimidades de lo vivido en el día a día junto al chileno Lucas Del Río, su compañero de equipo: "Con Lucas tenemos una relación casi de matrimonio (risas). Es difícil convivir 24/7 pero por suerte nos llevamos de gran manera. Nuestras familias son muy amigas porque tenemos una relación más allá de nuestro trabajo". Con él seguirá compitiendo en el resto del año, afrontando el resto de las fechas del Campeonato Mundial Cross-Country.

Lo que viene para Bruno Jacomy

Cerrado el Rally Dakar, ahora Bruno Jacomy apunta al resto del 2026: "Vamos a correr las fechas restantes. Ahora se viene Portugal en Marzo, Ruta 40 en junio, luego Marruecos en setiembre y cerramos en Abu Dabi. En el medio está el Sudamericano y el chileno. Se viene un año muy lindo por delante".

