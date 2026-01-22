Bruno Jacomy: "Sin el apoyo de mi familia hubiese sido imposible lo del Rally Dakar"

Embed - Bruno Jacomy: BALANCE y EMOCIONES tras el Dakar 2026

Claro que su colega y amigo estuvo presente para Bruno Jacomy a pesar de su grave estado de salud: "Lo extrañé muchísimo. Juan Cruz es una persona muy jodona, muy chistosa. Hemos compartido mucho y no tenerlo allá en el día a día fue difícil", agregó.

El cuarto puesto en la categoría Challenger marcó el nivel que tuvo el binomio trasandino durante toda la competencia: "Fue durísimo, estuvimos mucho tiempo en el podio de la general y ahí aparece la presión. Hay un tema de cabeza que es muy importante porque es una competencia desgastante en lo mental".

Su relación con Lucas Del Río en pleno Rally Dakar

Bruno Jacomy contó intimidades de lo vivido en el día a día junto al chileno Lucas Del Río, su compañero de equipo: "Con Lucas tenemos una relación casi de matrimonio (risas). Es difícil convivir 24/7 pero por suerte nos llevamos de gran manera. Nuestras familias son muy amigas porque tenemos una relación más allá de nuestro trabajo". Con él seguirá compitiendo en el resto del año, afrontando el resto de las fechas del Campeonato Mundial Cross-Country.

Lo que viene para Bruno Jacomy

Cerrado el Rally Dakar, ahora Bruno Jacomy apunta al resto del 2026: "Vamos a correr las fechas restantes. Ahora se viene Portugal en Marzo, Ruta 40 en junio, luego Marruecos en setiembre y cerramos en Abu Dabi. En el medio está el Sudamericano y el chileno. Se viene un año muy lindo por delante".