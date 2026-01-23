Boca pierde a Milton Giménez, que será operado: cuánto tiempo estará fuera de las canchas

Cavani sufrió una lumbalgia, por lo que estará entre 3 a 6 semanas entrenando diferenciado y con un cuerpo médico abocado a su recuperación. Merentiel salió a los 16 minutos del primer tiempo en el partido amistoso contra Olimpia ya que sufrió un desgarro en el gemelo, por lo que estará entre 20 a 30 días fuera de las canchas.

Al panorama desolador de los problemas físicos de los delanteros de Boca se le sumó Milton Giménez, quien desde hace varios meses tiene una pubalgia y está analizando operarse para dejar la dolencia y la preocupación atrás.

Es así que Janson, ex jugador de Vélez que hace tres meses no jugaba con la camiseta de Boca (ingresó tras la lesión de Merentiel en el amistoso internacional) y que desde hace 11 meses no es titular, tendrá que hacerse cargo de los goles del Xeneize.

Por otro lado, el goleador de la Reserva del conjunto de La Ribera, Valentín Simoni, fue cedido a Gimnasia y Esgrima de Mendoza hasta diciembre de 2026. El delantero de 21 años, para colmo, debutó en Primera División - oportunidad que Boca le negó - y a los cuatro minutos convirtió el gol de la victoria del Lobo frente a Central Córdoba.

Milton Gimenez Milton Giménez será operado y Boca lo perderá.

Cuánto tiempo pierde Boca a Milton Giménez

Para acelerar los plazos de la recuperación de Milton Giménez, es que el cuerpo médico está analizando operarlo ya que el tratamiento convencional no está dando los resultados esperados.

De esta manera el delantero de 29 años estaría, al menos, un mes fuera de las canchas. Es así que quedó totalmente descartado para el debut de Boca contra Deportivo Riestra, el próximo domingo a partir de las 18.30 en La Bombonera