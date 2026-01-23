Guillermo Barros Schelotto fulminó el arbitraje de Andrés Merlos: "¿No estaba el VAR hoy?"

Las preguntas retóricas continuaron: "¿Tengo que cada partido hablar, o quejarme del árbitro y pedir que no nos dirija más, y así estar en la lucha periodística sobre si tengo razón yo o el árbitro, cuando quiero hablar de fútbol?".

El mellizo no tiene una buena relación con el árbitro mendocino Andrés Merlos y lo critica cada vez que puede, pero abrió el panorama: "Hablemos de fútbol, basta de todas esas cosas que se hablan y son extrafutbolísticas".

Sin embargo, de igual manera se refirió al planchazo Fernando Alarcón (defensor de Instituto) que recibió Matías Pellegrini a los cinco minutos de iniciado el partido que el colegiado decidió no sancionar: "Entiendo que la jugada es violenta y que el árbitro puede estar cambiando la mirada, pero es adelante del cuarto o del línea y el VAR está mirando lo que sucedió".

Embed Guillermo Barros Schelotto, FURIOSO con el arbitraje de Merlos en Córdoba tras el triunfo de #Vélez pic.twitter.com/tc9Xnag4PK — Sábado Vélez (@sabadovelezok) January 23, 2026

Además, el delantero de Vélez tuvo que recibir dos puntos por la brutal agresión: "Recién lo terminaron de cocer y es debajo de la canillera".

En cuanto al juego, explicó: "Hoy el equipo jugó bien, jugó bien. Estuvo bien parado, le faltó fútbol porque es el primer partido, pero a través del fútbol llegamos al gol. No hacemos tiempo. Dieron dos minutos más después de los siete que dieron, ¿por qué, si no hacemos tiempo?".

Embed "¿POR QUÉ, POR QUÉ?" Guillermo Barros Schelotto siendo... Guillermo: el DT de Vélez explotó con el árbitro Andrés Merlos por el tiempo adicionado en Córdoba. pic.twitter.com/Fr33ZGZ5lw — SportsCenter (@SC_ESPN) January 23, 2026

Guillermo Barros Schelotto analizó el arbitraje del 2025

Aprovechando la oportunidad y el enojo que mantenía por el arbitraje de Andrés Merlos, analizó lo que sucedió el año pasado: "El partido lo vi incómodo, como todos los hinchas de Vélez. El año pasado nosotros a Racing le empatamos con uno menos en la Libertadores, y no nos cobraron un gol que fue legítimo. De repente uno se cansa de todas las cosas que van pasando, que se suman y uno explota. O el penal que no nos cobraron contra Argentinos Juniors".

Andrés Merlos.jpg Guillermo Barros Schelotto no quiere que lo vuelva a dirigir el árbitro mendocino.

"Busquemos la excelencia, lo de las últimas fechas, de cómo dirigieron en el campeonato pasado fue un ejemplo. Después viene el periodismo y me pregunta por qué jugamos mal y les digo 'bueno sí, hay que jugar bien y de repente empezás a jugar bien y ganás', eso es lo que hay que explicar, no por qué jugamos nueve minutos en el segundo tiempo o por qué el línea no cobra el offside que había pasado hace un minuto", continuó el técnico del Fortín.

Para finalizar una conferencia de prensa donde reinaron las críticas, expresó: "Hablemos de fútbol, no quiero hablar más del árbitro, pero esto que no se repita. Juguemos al fútbol. El árbitro se puede equivocar mil veces, pero es siempre el mismo y en contra del mismo equipo".