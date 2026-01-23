Aseguran que Julián Álvarez no seguirá en Atlético Madrid: los gigantes que lo buscan

Eso abre el panorama para que diferentes equipos importantes de Europa se acerquen al Atlético Madrid para consultar condiciones; es así que el medio británico asegura que son cuatro los equipos que intentarán pujar fuerte para hacerse con el delantero de la Selección argentina.

Es sabido que el Barcelona está interesado teniendo en cuenta que Robert Lewandowski tiene 37 años y podría continuar su carrera en Arabia Saudita. Se trata de un club que valora el perfil de Álvarez porque es un jugador aguerrido que se desempeña como centrodelantero, pero que no tiene problemas en bajar para colaborar en la recuperación de la pelota.

Sin embargo, el club catalán tiene restricciones financieras que no le permiten llegar a un acuerdo inmediato y así lo explicó el medio británico: "Las limitaciones financieras de larga data del club continúan complicando cualquier acuerdo importante".

Ante los rumores de propuestas y conversaciones el representante de la Araña, Fernando Hidalgo, explicó a Eran News: "No es cierto, no me he reunido con Deco ni con nadie del Barcelona durante el periodo actual".

Además del interés del club español, surgen Chelsea y Arsenal, desde Inglaterra, y el PSG, que también evalúa sentarse a negociar. Sin embargo, el representante fue claro: "Cualquier club interesado en Julián debería ponerse en contacto con la directiva del Atlético de Madrid, ya que el jugador tiene contrato y está comprometido con él".

Los títulos de Julián Álvarez

En River Plate:

Copa Libertadores: 2018.

Recopa Sudamericana: 2019.

Copa Argentina: 2019.

Liga Profesional: 2021.

Trofeo de Campeones: 2021.

En Manchester City:

Premier League: 2022/23, 2023/24.

FA Cup: 2022/23.

UEFA Champions League: 2022/23.

Supercopa de la UEFA: 2023.

Mundial de Clubes: 2023.

Con la Selección Argentina:

Copa América: 2021, 2024.

Finalissima: 2022

Copa del Mundo: 2022

Con apenas 25 años, Julián Álvarez ya construyó un palmarés reservado para muy pocos: campeón del mundo, ganador de la Champions League y protagonista en cada equipo que integró. Por eso, más allá de su presente donde no logra convertir, su nombre sigue siendo codiciado en el mercado europeo. Porque cuando el talento y la historia pesan, el interés nunca se apaga.