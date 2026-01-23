Esta construcción no solo redefine las posibilidades técnicas de la infraestructura moderna, sino que también refleja la persistente voluntad humana de transformar el territorio sin alterar su apariencia. Te contamos de que se trata.

Túnel de Base del Brennero (1)

Construyen el túnel ferroviario más largo del mundo: una construcción subterránea de más de 63 kilómetros

Se trata del Túnel de Base del Brennero, una construcción subterránea que cruza los Alpes y conecta Austria e Italia por debajo del histórico Paso del Brennero. Esta infraestructura busca transformar la manera en que Europa se mueve.