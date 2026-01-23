Lejos de la superficie y de las ciudades, avanza una construcción destinada a marcar un hito en la historia de la ingeniería ferroviaria. Se trata de un túnel que supera los 63 kilómetros de extensión y que aspira a convertirse en el más largo del mundo.
Esta construcción no solo redefine las posibilidades técnicas de la infraestructura moderna, sino que también refleja la persistente voluntad humana de transformar el territorio sin alterar su apariencia. Te contamos de que se trata.
Construyen el túnel ferroviario más largo del mundo: una construcción subterránea de más de 63 kilómetros
Se trata del Túnel de Base del Brennero, una construcción subterránea que cruza los Alpes y conecta Austria e Italia por debajo del histórico Paso del Brennero. Esta infraestructura busca transformar la manera en que Europa se mueve.
En lugar de pendientes pronunciadas, curvas lentas y tráfico pesado en superficie, este túnel propone un recorrido casi plano, pensado para trenes modernos, eficientes y de gran capacidad. No es solo una obra de transporte, sino una apuesta estratégica por la sostenibilidad, la integración regional y la reducción del impacto ambiental en una de las zonas más sensibles del continente.
Cómo es el túnel más largo del mundo
La excavación comenzó en 2008 y avanza desde múltiples frentes al mismo tiempo, como si la montaña fuera desmontada desde dentro. Cuando esté terminado, el túnel permitirá que una parte significativa del transporte de mercancías deje la carretera para pasar al ferrocarril, reduciendo emisiones, ruido y congestión.
- Longitud total: más de 63 kilómetros, lo que lo convertirá en el túnel ferroviario más largo del mundo al finalizarse.
- Ubicación: bajo los Alpes, entre Innsbruck (Austria) y Fortezza (Italia).
- Tipo de infraestructura: túnel ferroviario de base, diseñado a baja altitud para minimizar pendientes.
- Estado del proyecto: más del 80 % excavado, con obras activas en varios tramos.
- Función principal: transporte de pasajeros y mercancías a gran escala.
- Impacto esperado: reducción del tráfico de camiones, disminución de emisiones contaminantes y mejora de la conectividad europea.