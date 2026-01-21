Con Julián Álvarez en bajo nivel, Giuliano Simeone lideró al Atlético de Madrid en la Champions League

El hijo del Cholo Simeone acaba de prolongar su contrato con una cláusula de rescisión millonaria, abrió el marcador a los 4' y fue lo mejor del conjunto Colchonero en el que Thiago Almada y Julián Álvarez fueron titulares, pero salieron remplazados por Alex Baena y Nico González, respectivamente.

julian 1 Julián Álvarez tuvo una floja actuación en el Atlético de Madrid por la Champions League.

Mientras Giuliano Simeone ratificó su buen momento, Almada no pudo aprovechar su chance como titular y Julián prolongó su momento sin goles y de poca confianza, mientras resuena el interés de Chelsea y Barcelona por contratarlo.