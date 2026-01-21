Inicio Ovación Fútbol Giuliano Simeone
Champions League

Con Julián Álvarez en bajo nivel, Giuliano Simeone lideró al Atlético de Madrid en la Champions League

Giuliano Simeone marcó un gol y fue figura del Atlético de Madrid donde Julián Álvarez no pudo ayudar para evitar el empate frente al Galatasaray.

Por UNO
Giuliano Simeone marcó un gol y fue figura del Atlético de Madrid donde Julián Álvarez no pudo ayudar para evitar el empate frente al Galatasaray por la fecha 7 de la Champions League.

El hijo del Cholo Simeone acaba de prolongar su contrato con una cláusula de rescisión millonaria, abrió el marcador a los 4' y fue lo mejor del conjunto Colchonero en el que Thiago Almada y Julián Álvarez fueron titulares, pero salieron remplazados por Alex Baena y Nico González, respectivamente.

Julián Álvarez tuvo una floja actuación en el Atlético de Madrid por la Champions League.

Mientras Giuliano Simeone ratificó su buen momento, Almada no pudo aprovechar su chance como titular y Julián prolongó su momento sin goles y de poca confianza, mientras resuena el interés de Chelsea y Barcelona por contratarlo.

Marcos Llorente, en contra, marcó el 1 a 1 para el Galatasaray que no contó con Mauro Icardi.

Cómo están Atlético de Madrid y Galatasaray en la Champions League

Por el momento el Atlético de Madrid ocupa el puesto 8 de fase liga de la Champions League con 13 puntos en 7 partidos y un saldo de 4 victorias, un empate y 3 derrotas.

Esa posición le permitiría avanzar directamente a octavos de final, mientras que el Galatasary está 16 con 10 puntos y por ahora se está metiendo en los playoffs.

