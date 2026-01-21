Con Julián Álvarez en bajo nivel, Giuliano Simeone lideró al Atlético de Madrid en la Champions League

Giuliano Simeone marcó un gol y fue figura del Atlético de Madrid donde Julián Álvarez no pudo ayudar para evitar el empate frente al Galatasaray por la fecha 7 de la Champions League.
El hijo del Cholo Simeone acaba de prolongar su contrato con una cláusula de rescisión millonaria, abrió el marcador a los 4' y fue lo mejor del conjunto Colchonero en el que Thiago Almada y Julián Álvarez fueron titulares, pero salieron remplazados por Alex Baena y Nico González, respectivamente.
Mientras Giuliano Simeone ratificó su buen momento, Almada no pudo aprovechar su chance como titular y Julián prolongó su momento sin goles y de poca confianza, mientras resuena el interés de Chelsea y Barcelona por contratarlo.
Marcos Llorente, en contra, marcó el 1 a 1 para el Galatasaray que no contó con Mauro Icardi.
Por el momento el Atlético de Madrid ocupa el puesto 8 de fase liga de la Champions League con 13 puntos en 7 partidos y un saldo de 4 victorias, un empate y 3 derrotas.
Esa posición le permitiría avanzar directamente a octavos de final, mientras que el Galatasary está 16 con 10 puntos y por ahora se está metiendo en los playoffs.