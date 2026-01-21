La regla de los 60 cm que transforma tu casa y cambia la forma en que usás el espacio

La regla de los 60 cm parte de una idea tan simple como poderosa: en cada ambiente de tu casa existe una franja de aproximadamente 60 centímetros que concentra la mayor parte del uso diario. Son las superficies que tocamos, vemos y atravesamos constantemente, y también las que más rápido se desordenan.
Por qué mejora el orden en casa
Diseñarlas con intención cambia por completo la percepción y el funcionamiento del espacio. Más que una técnica estricta de organización, esta regla se alinea con una mirada contemporánea del interiorismo y la arquitectura: pensar la casa desde los hábitos reales, no desde la perfección estética. En lugar de aspirar a interiores que solo funcionan en fotos, propone optimizar los puntos donde realmente ocurre la vida cotidiana.
El principio es claro: cuando esos 60 cm están saturados, el espacio se percibe caótico aunque el resto esté ordenado. En cambio, cuando están bien resueltos, generan una sensación inmediata de control, calma y ligereza visual. No es una moda pasajera, sino una herramienta práctica que conecta diseño, funcionalidad y bienestar, especialmente en hogares donde cada metro cuenta.
Cómo aplicar la regla de los 60 cm en tu hogar
En el dormitorio, el punto clave suele ser la mesa de noche. Allí conviven descanso, tecnología y rituales personales. Limitar esa superficie a lo esencial, una lámpara funcional, un objeto significativo y almacenamiento oculto, mejora la estética y facilita el orden diario.
En la cocina, los 60 cm alrededor del fregadero y la zona de preparación determinan la experiencia cotidiana. Mantener solo lo imprescindible a la vista hace que cocinar sea más fluido y reduce el ruido visual. El resto puede integrarse en módulos cerrados o soluciones verticales.
En el baño, el área del lavabo concentra el uso diario. Bandejas, contenedores pequeños y muebles a medida permiten ordenar productos sin romper la coherencia del diseño. Menos estímulos visuales se traducen en mayor sensación de bienestar.
Uno de los grandes aliados de esta regla es el almacenamiento vertical. Estantes delgados, nichos empotrados y ganchos discretos liberan superficies horizontales y hacen que los ambientes se sientan más amplios. Cuando guardar algo requiere pocos movimientos, el orden se mantiene casi de forma automática.
Más que una limpieza ocasional, la regla de los 60 cm funciona cuando se convierte en hábito. Un pequeño reinicio diario basta para que el orden deje de ser esfuerzo y pase a ser consecuencia de un buen diseño.
Fuente: Architectural Digest México.