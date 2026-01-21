La regla de los 60 cm que transforma tu casa y cambia la forma en que usás el espacio

arquitectura-espacio-freepik-(2) El asiento al pie de la cama, permite ordenar y genera una sensación inmediata de control, calma y ligereza visual. Crédito: Freepik.

Cómo aplicar la regla de los 60 cm en tu hogar

En el dormitorio, el punto clave suele ser la mesa de noche. Allí conviven descanso, tecnología y rituales personales. Limitar esa superficie a lo esencial, una lámpara funcional, un objeto significativo y almacenamiento oculto, mejora la estética y facilita el orden diario.

En la cocina, los 60 cm alrededor del fregadero y la zona de preparación determinan la experiencia cotidiana. Mantener solo lo imprescindible a la vista hace que cocinar sea más fluido y reduce el ruido visual. El resto puede integrarse en módulos cerrados o soluciones verticales.

En el baño, el área del lavabo concentra el uso diario. Bandejas, contenedores pequeños y muebles a medida permiten ordenar productos sin romper la coherencia del diseño. Menos estímulos visuales se traducen en mayor sensación de bienestar.

arquitectura-espacio-freepik-(1) En este baño contemporáneo el área del lavabo, los 60 centímetros de uso diario, se mantiene despejada y funcional, demostrando cómo el diseño bien pensado convierte el orden el parte natural del espacio. Crédito: Freepik.

Uno de los grandes aliados de esta regla es el almacenamiento vertical. Estantes delgados, nichos empotrados y ganchos discretos liberan superficies horizontales y hacen que los ambientes se sientan más amplios. Cuando guardar algo requiere pocos movimientos, el orden se mantiene casi de forma automática.

Más que una limpieza ocasional, la regla de los 60 cm funciona cuando se convierte en hábito. Un pequeño reinicio diario basta para que el orden deje de ser esfuerzo y pase a ser consecuencia de un buen diseño.