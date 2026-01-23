Abierto de Australia: cuánto hay en juego entre Francisco Cerúndolo y Alexander Zverev en los octavos de final

La mala noticia es que los triunfos del teutón fueron en los dos últimos enfrentamientos: en el Masters 1000 de Canadá y en la Copa Davis del año pasado.

Francisco Cerúndolo vs. Alexander Zverev en el Abierto de Australia 2026

El duelo entre Fran Cerúndolo y Sasha Zverev será en la jornada del domingo en Melbourne y con TV en vivo por ESPN y Disney Plus, pero aún no tiene horario ni cancha asignada.

Lo que si está claro es que más allá de la gloria deportiva que significa meterse entre los 8 mejores de uno de los cuatro majors, el perdedor se llevará un premio de 480.000 dólares y el ganador se asegurará un cheque 750.000 dólares, que podría aumentar si es que sigue avanzando.

Además, los dos tenistas ya tienen asegurado al menos sumar 200 puntos en el ranking de la ATP y el que gane duplicará ese número a 400. Todo un dato teniendo en cuenta que Cerúndolo acumula 2.035 puntos en el puesto 19 y delante suto están Karen Khachanov con 2.320 y Jakub Mensik con 2.345.