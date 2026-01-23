Abierto de Australia: cuánto hay en juego entre Francisco Cerúndolo y Alexander Zverev en los octavos de final

Francisco Cerúndolo estará en los octavos de final del Abierto de Australia por primera vez en su carrera y su oponente será el alemán y número 3 del mundo, Alexander Zverev.
De todas maneras, será una buena oportunidad para Cerúndolo ya que Zverev, finalista en la edición 2025 del primer Grand Slam del año, confesó en varias ocasiones que el juego del argentino lo hace sentir muy incómodo.
De hecho, el mejor tenista argentino del momento tiene una ventaja de 3 a 2 en el historial frente al alemán, quien derrotó por 7-5, 4-6, 6-3 y 6-1 al británico Cameron Norrie (26).
La mala noticia es que los triunfos del teutón fueron en los dos últimos enfrentamientos: en el Masters 1000 de Canadá y en la Copa Davis del año pasado.
El duelo entre Fran Cerúndolo y Sasha Zverev será en la jornada del domingo en Melbourne y con TV en vivo por ESPN y Disney Plus, pero aún no tiene horario ni cancha asignada.
Lo que si está claro es que más allá de la gloria deportiva que significa meterse entre los 8 mejores de uno de los cuatro majors, el perdedor se llevará un premio de 480.000 dólares y el ganador se asegurará un cheque 750.000 dólares, que podría aumentar si es que sigue avanzando.
Además, los dos tenistas ya tienen asegurado al menos sumar 200 puntos en el ranking de la ATP y el que gane duplicará ese número a 400. Todo un dato teniendo en cuenta que Cerúndolo acumula 2.035 puntos en el puesto 19 y delante suto están Karen Khachanov con 2.320 y Jakub Mensik con 2.345.