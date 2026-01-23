César Rigamonti fue uno de los puntos altos del debut triunfal de Gimnasia y Esgrima en el Torneo Apertura

"Fue el debut en la categoría y para muchos el estreno en Primera División. Es algo muy lindo lo que vivimos, lo disfrutamos y ahora hay que trabajar para lo que viene", aseguró Rigamonti.

Con respecto a las buenas intervenciones que tuvo frente al Ferroviario, dijo: "Estoy conforme en lo personal. Cuando se mantiene el arco en cero es un mimo al arquero. Desde mi lugar voy a ayudar al equipo cuando me necesite, pero creo que en líneas generales fuimos un equipo sólido, lo ganamos tácticamente y tuvimos mucha efectividad".

Gimnasia y Esgrima dos El Lobo volvió a Mendoza para preparar el debut en casa.

César Rigamonti y el partido de Gimnasia y Esgrima con San Lorenzo

El arquero César Rigamonti se refirió al debut de Gimnasia y Esgrima como local ante San Lorenzo que será este martes 27 a las 20: "Es un lindo desafío para nosotros. Vamos a jugar frente a uno de los equipos grandes del fútbol argentino y es un partido muy difícil, pero tenemos mucha confianza en el plantel que tenemos y en el buen trabajo de pretemporada. Seremos un equipo complicado para todos los equipos que nos toque enfrentar".