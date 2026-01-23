César Rigamonti fue uno de los puntos altos del debut triunfal de Gimnasia y Esgrima en el Torneo Apertura

Gimnasia y Esgrima tuvo un debut triunfal en el Torneo Apertura 2026 venciendo a Central Córdoba, en Santiago del Estero, y una de sus figuras fue el arquero César Rigamonti.
César Rigamonti, el héroe del ascenso de Gimnasia y Esgrima, fue vital para el triunfo ante Central Córdoba en el inicio del Torneo Apertura 2026.
El héroe en la final del ascenso ante Deportivo Madryn expresó sus sensaciones tras el estreno y aseguró: "Estamos contentos por este inicio que hemos tenido en Primera División. Sabemos que nos vamos a tener que sacrificar para ganar, pero es muy importante arrancar con el pie derecho".
El ex Belgrano de Córdoba resaltó lo que significa el salto a la máxima categoría: "En esta división no te perdonan y el mínimo error se termina pagando caro. El equipo pegó en el momento justo y después supo mantener el resultado, en algunas ocasiones sufriendo, pero fuimos justos merecedores del triunfo y salvo algunas jugadas aisladas no pasamos sobresaltos"
"Fue el debut en la categoría y para muchos el estreno en Primera División. Es algo muy lindo lo que vivimos, lo disfrutamos y ahora hay que trabajar para lo que viene", aseguró Rigamonti.
Con respecto a las buenas intervenciones que tuvo frente al Ferroviario, dijo: "Estoy conforme en lo personal. Cuando se mantiene el arco en cero es un mimo al arquero. Desde mi lugar voy a ayudar al equipo cuando me necesite, pero creo que en líneas generales fuimos un equipo sólido, lo ganamos tácticamente y tuvimos mucha efectividad".
El arquero César Rigamonti se refirió al debut de Gimnasia y Esgrima como local ante San Lorenzo que será este martes 27 a las 20: "Es un lindo desafío para nosotros. Vamos a jugar frente a uno de los equipos grandes del fútbol argentino y es un partido muy difícil, pero tenemos mucha confianza en el plantel que tenemos y en el buen trabajo de pretemporada. Seremos un equipo complicado para todos los equipos que nos toque enfrentar".