Un experimento, un barco que desapareció y una conspiración ocultada por Estados Unidos: el USS Eldridge

barco invisible

El barco de Estados Unidos que desapareció

El USS Eldridge era un barco destructor de la Armada de Estados Unidos. Según la historia que rodea a este barco, en 1943, en el puerto de Filadelfia se realizó un experimento. Un supuesto testigo aseguró que el buque quedó envuelto en una bruma verdosa para luego desaparecer. No era la primera vez que se realizaba un experimento así. En julio de ese año, un barco había desaparecido por unos segundos; ahora se buscaba ir un poco más lejos.

En octubre, cuando las pruebas fueron retomadas, el USS Eldridge desapareció dentro de esa bruma y reapareció quince minutos después. Había aparecido en la Base Naval de Norfolk, a cientos de kilómetros, antes de volver al puerto de Filadelfia. Pero había algo más.

Al menos cinco miembros de la tripulación habían quedado fusionados con el barco; otros tantos perdieron sus miembros. Estados Unidos decidió que el experimento no debía hacerse público y se ocultó todo.

barco experimento fantasma

El experimento del barco se hace público

Diez años después, un hombre llamado Carl Meredith Allen afirmó ser marinero de la tripulación del barco S.S. Andrew Furuseth y desde este buque haber sido testigo del experimento Filadelfia. Según él, todos los que vieron cómo el USS Eldridge desaparecía sufrieron mareos y sangrados nasales.

A través de cartas escritas al profesor de astronomía, matemáticas y ufólogo Morris K. Jessup contó todo lo que supuestamente había visto y agregó que muchos tripulantes del barco sobre el que se había experimentado, se encontraban desaparecidos o encerrados en psiquiátricos.

Irónicamente, el destino quiso que el mismo Allen terminara recluido en un psiquiátrico, mientras que Jessup, que fue el responsable de hacer públicas las cartas de Allen, fue encontrado sin vida en su coche. Más allá de cualquier pensamiento de conspiración, lo cierto es que Jessup pasaba por un momento complicado de su vida, en el que sus libros no se vendían, se había separado y perdido su trabajo.

experimento filadelfia

Qué dice Estados Unidos sobre el supuesto barco que se teletransportó

Desde el principio, Estados Unidos negó la existencia del experimento e incluso, según sus registros, el USS Eldridge ni siquiera se encontraba en Filadelfia en las fechas en las que supuestamente se realizó el experimento.

Lo cierto es que todo indica que nunca ocurrió nada con el USS Eldridge, pero los dichos de Allen y de Jessup sirvieron para crear una de las historias más increíbles relacionadas a la II Guerra Mundial.