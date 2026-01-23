¿Se puede estimular al árbol de jade durante el verano?

La forma en la que se desarrolla el árbol de jade cambia de manera muy marcada de acuerdo a la estación del año, diferenciando al invierno-otoño de la primavera-verano. Las condiciones ambientales son muy diferentes, y esto se ve claramente en el crecimiento de la planta, pero también en los cuidados que debemos tener con ella.

Aquellos expertos en jardinería, como los de Purplant, aseguran que hay tres aspectos puntuales en los cuales debemos trabajar sobre el árbol de jade, de esa manera nos aseguraremos de que la planta se encuentre sana, sea la estación en la que esté. Los cuidados son los siguientes:

Riego

Exposición al sol

Corrientes de aire

arbol de jade (8)

La llegada de la primavera y el verano, de acuerdo a las personas que más saben sobre el árbol de jade, hace que la planta se desarrolle de una manera diferente, más rápida e intensa, por las condiciones climáticas de las estaciones. La luz solar y la temperatura son los elementos claves de este "cambio" en su crecimiento.

Dentro de las tareas recomendadas por expertos en jardinería de Infoplant, para realizar durante la primavera y el verano sobre nuestro árbol de jade, se destacan las siguientes:

Trasplante

Reproducción

Cambio de sustrato

Poda

Opciones para estimular el árbol de jade en verano

Además de los cuidados básicos que hay que tener con el árbol de jade, hay sitios como Purplant que nos recomiendan distintas tareas para realizar con nuestra planta y así, mejorar estéticamente, su salud o hasta potenciar su crecimiento.

Árbol de Jade.jpg

Estimular el crecimiento del árbol de jade en verano puede lograrse mediante distintas tareas que nos van a permitir que su trabajo se dé de forma más rápida y nutrida de elementos que harán que su crecimiento sea más fuerte. Entre las recomendaciones aparecen: