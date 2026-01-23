Durante todo el 2025, el árbol de jade apareció como una de las plantas más elegidas por la gente, principalmente por aquellos que buscan decorar el interior de su casa a través de distintas plantas. Además, estamos frente a una suculenta que solamente requiere de un pequeño puñado de cuidados para que su salud sea óptima.
¿Se puede estimular al árbol de jade durante el verano?
Los expertos en jardinería revelaron las formas para lograr que el árbol de jade se estimule y crezca más rápido en verano
Existen varias maneras para lograr darle un plus al crecimiento de nuestro árbol de jade, especialmente durante la primavera y el verano, aprovechando que, de por sí, estas plantas se desarrollan más fuerte y rápido en estas épocas. Aquellos que más saben sobre jardinería, explicaron las opciones que hay para estimular el desarrollo de la suculenta en esta estación del año.
Árbol de jade: por qué el verano y la primavera son tan positivos
El árbol de jade es la planta del momento y del año, y es que gracias a las redes sociales, miles de personas han optado por esta suculenta, que se caracteriza por necesitar de muy pocos cuidados y ser superestética. Además, no hay que olvidarse de que está vinculada a las filosofías energéticas más seguidas del momento, como lo es el Feng Shui.
La forma en la que se desarrolla el árbol de jade cambia de manera muy marcada de acuerdo a la estación del año, diferenciando al invierno-otoño de la primavera-verano. Las condiciones ambientales son muy diferentes, y esto se ve claramente en el crecimiento de la planta, pero también en los cuidados que debemos tener con ella.
Aquellos expertos en jardinería, como los de Purplant, aseguran que hay tres aspectos puntuales en los cuales debemos trabajar sobre el árbol de jade, de esa manera nos aseguraremos de que la planta se encuentre sana, sea la estación en la que esté. Los cuidados son los siguientes:
- Riego
- Exposición al sol
- Corrientes de aire
La llegada de la primavera y el verano, de acuerdo a las personas que más saben sobre el árbol de jade, hace que la planta se desarrolle de una manera diferente, más rápida e intensa, por las condiciones climáticas de las estaciones. La luz solar y la temperatura son los elementos claves de este "cambio" en su crecimiento.
Dentro de las tareas recomendadas por expertos en jardinería de Infoplant, para realizar durante la primavera y el verano sobre nuestro árbol de jade, se destacan las siguientes:
- Trasplante
- Reproducción
- Cambio de sustrato
- Poda
Opciones para estimular el árbol de jade en verano
Además de los cuidados básicos que hay que tener con el árbol de jade, hay sitios como Purplant que nos recomiendan distintas tareas para realizar con nuestra planta y así, mejorar estéticamente, su salud o hasta potenciar su crecimiento.
Estimular el crecimiento del árbol de jade en verano puede lograrse mediante distintas tareas que nos van a permitir que su trabajo se dé de forma más rápida y nutrida de elementos que harán que su crecimiento sea más fuerte. Entre las recomendaciones aparecen:
- Luz del sol directa: permitir que el árbol de jade reciba entre 4 y 6 horas de luz directa del sol, evitando del mediodía hacia la tarde
- Fertilizante en el sustrato: se aconseja potenciar a través de minerales con un abono específico para las suculentas, una vez durante cada mes.
- Poda ligera: despuntar alguna de las ramas más largas para que se fomente un tronco más grueso.