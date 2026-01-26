Inicio Ovación Automovilismo Colapinto
Mucha ilusión

Franco Colapinto hizo podio en las primeras pruebas de Alpine en Barcelona

Comenzaron las pruebas en la Fórmula 1 y Franco Colapinto estuvo entre los mejores pilotos tras sufrir un susto en el nuevo monoplaza

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Franco Colapinto se prepara para la temporada 2026.

Franco Colapinto arrancó la temporada 2026 arriba del nuevo monoplaza de Alpine que está generando grandes expectativas porque, junto al cambio de reglamento, promete dejar la experiencia del 2025 muy atrás y con mejores resultados por delante. Así lo demostró el piloto argentino en Barcelona donde se realizaron los primeros ensayos de pretemporada.

El viernes pasado la escudería francesa presentó el auto en el mar Balear donde a bordo de un crucero y con la presencia de Colapinto y de Gasly revelaron los colores del nuevo monoplaza.

La temporada de la Fórmula 1 comenzará oficialmente el fin de semana del 6 de marzo con el primer Gran Premio en Australia. Si todo sale según lo esperado, el argentino correrá 24 carreras a lo largo del año, culminando su presentación en Abu Dhabi.

Franco Colapinto (2)
Franco Colapintó voló en Barcelona.

Franco Colapinto hizo podio en las primeras pruebas de Alpine en Barcelona

El piloto de 22 años realizó 28 vueltas en los primeros ensayos de la temporada donde sufrió un breve susto ya que su monoplaza se detuvo y obligó a colocar en la pista la bandera roja. El equipo de Alpine revisó el auto generando una breve pausa en los trabajos del resto de las escuderías, pero no pasó a mayores y logró continuar la actividad con normalidad.

El A526 logró llegar a la zona de boxes sin asistencia externa al ser estudiado por los técnicos se confirmó que fue un inconveniente menor, por lo que habilitó la continuidad del programa estipulado.

El objetivo de las pruebas era, fundamentalmente, sumar kilómetros para recopilar datos que le sirvan para mejorar su performance en los diferentes circuitos que deberá enfrentar durante la temporada. Es así que Alpine explicó que este tipo de ensayos permite evaluar la fiabilidad del auto y el análisis de rendimiento por sobre los tiempos finales.

Luego de recorrer las 28 vueltas logró marcar un tiempo de 1:21.348, quedando ubicado en la tercer posición de los siete autos que participaron del entrenamiento. Sin embargo, comparando su tiempo con el del resto de la jornada, quedó por delante de Checo Pérez, Valtteri Bottas, Nico Hulkenberg, Gabriel Bortoleto, Liam Lawson, Arvid Lindblad, Oliver Bearman, Esteban Ocon, Kimi Antonelli y Pierre Gasly.

Franco Colapinto
Franco Colapinto se prepara para una dura temporada.

El calendario de Franco Colapinto en 2026

  • 06-08 de marzo, GP Australia, Melbourne.
  • 13-15 de marzo, GP de China, Shanghai (Sprint).
  • 27-29 de marzo, GP de Japón, Suzuka.
  • 10-12 de abril, GP de Bahréin, Sakhir.
  • 17-19 de abril, GP de Arabia Saudita, Jeddah.
  • 01-03 mayo, GP de Miami, Miami (Sprint).
  • 22-24 de mayo, GP de Canadá, Montreal (Sprint).
  • 05-07 de junio, GP de Mónaco, Mónaco.
  • 12-14 de junio, GP de España, Barcelona.
  • 26-28 de junio, GP de Austria, Spielberg.
  • 03-05 de julio, GP de Reino Unido, Silverstone (Sprint).
  • 17-19 de julio, GP de Bélgica, Spa-Francorchamps.
  • 24-26 de julio, GP de Hungría, Budapest.
  • 21-23 de agosto, GP de Países Bajos, Zandvoort (Sprint).
  • 04-06 de septiembre, GP de Italia, Monza.
  • 11-13 de septiembre, GP de Madrid, Madrid.
  • 25-27 de septiembre, GP Azerbaiyán, Bakú.
  • 09-11 de octubre, GP de Singapur, Singapur (Sprint).
  • 23-25 de octubre, GP de Estados Unidos, Austin.
  • 30-01 de noviembre, GP de Ciudad de México, CDMX.
  • 06-08 de noviembre, GP de Brasil, São Paulo.
  • 19-21 de noviembre, GP de Las Vegas, Las Vegas.
  • 27-29 de noviembre, GP de Qatar, Lusail.
  • 04-06 de diciembre, GP de Abu Dabi, Yas Marina.

