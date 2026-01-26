Franco Colapinto (2) Franco Colapintó voló en Barcelona.

Franco Colapinto hizo podio en las primeras pruebas de Alpine en Barcelona

El piloto de 22 años realizó 28 vueltas en los primeros ensayos de la temporada donde sufrió un breve susto ya que su monoplaza se detuvo y obligó a colocar en la pista la bandera roja. El equipo de Alpine revisó el auto generando una breve pausa en los trabajos del resto de las escuderías, pero no pasó a mayores y logró continuar la actividad con normalidad.

El A526 logró llegar a la zona de boxes sin asistencia externa al ser estudiado por los técnicos se confirmó que fue un inconveniente menor, por lo que habilitó la continuidad del programa estipulado.

El objetivo de las pruebas era, fundamentalmente, sumar kilómetros para recopilar datos que le sirvan para mejorar su performance en los diferentes circuitos que deberá enfrentar durante la temporada. Es así que Alpine explicó que este tipo de ensayos permite evaluar la fiabilidad del auto y el análisis de rendimiento por sobre los tiempos finales.

Embed | Franco Colapinto completó 28 vueltas en los tests de Barcelona, con un mejor tiempo de 1:21.348



P3 de 7 autos (Bortoleto, Lawson, Hajdar, Bottas, Ocon & Antonelli.) pic.twitter.com/7fUy1kfi3F — 43 ★ (@ColapintoFiles) January 26, 2026

Luego de recorrer las 28 vueltas logró marcar un tiempo de 1:21.348, quedando ubicado en la tercer posición de los siete autos que participaron del entrenamiento. Sin embargo, comparando su tiempo con el del resto de la jornada, quedó por delante de Checo Pérez, Valtteri Bottas, Nico Hulkenberg, Gabriel Bortoleto, Liam Lawson, Arvid Lindblad, Oliver Bearman, Esteban Ocon, Kimi Antonelli y Pierre Gasly.

Franco Colapinto Franco Colapinto se prepara para una dura temporada.

El calendario de Franco Colapinto en 2026