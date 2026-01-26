Un ex Godoy Cruz y un ex Independiente Rivadavia refuerzan a San Lorenzo antes de jugar con Gimnasia y Esgrima
A horas de que cierre el tiempo para incorporar, el Cuervo metió dos altas con pasado reciente en Godoy Cruz y la Lepra
Por UNO
Al mercado de pases del fútbol argentino le quedan minutos para que baje la persiana. Aplazado el tiempo para hacer movimientos por una semana, este martes se bajará la persiana, San Lorenzo metió un refuerzo con pasado reciente en Godoy Cruz y otro en Independiente Rivadavia.
Primero fue Mauricio Cardillo. El mediocampsita, ganador de la Copa Argentina con la Lepra, no arregló su continuidad en el Azul y buscó nuevos horizontes. San Lorenzo posó los ojos en él y se hizo de sus servicios para la próxima temporada.
Pero no es el único volante de reciente paso por Mendoza que se suma a las filas del Ciclón: Gonzalo Ábrego, referente de Godoy Cruz, cerró su incorporación al CASLA en la tarde de este lunes y también se mudará a Bodeo para continuar en Primera División tras el descenso del Tomba.
En San Lorenzo los espera una base de mendocinos dispuestos a recibirlos con las manos abiertas: el sanrafaelino Gastón Hernández y los hermanos Perruzzi son parte del plantel que comanda Damián Ayude, donde también milita Matías Reali, otro de bueno paso por Independiente Rivadavia.
San Lorenzo espera por Gimnasia y Esgrima
Luego de la derrota en el debut contra Lanús, el Cuervo se instaló en Mendoza a la espera del choque contra el Lobo, duelo que será este martes en el Víctor Legrotaglie desde las 20. Damián Ayude también suma a Luciano Vietto, que ya tiene 5 refuerzos hasta el momento en el actual mercado de pases.