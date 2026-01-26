Un ex Godoy Cruz y un ex Independiente Rivadavia refuerzan a San Lorenzo antes de jugar con Gimnasia y Esgrima

Primero fue Mauricio Cardillo. El mediocampsita, ganador de la Copa Argentina con la Lepra, no arregló su continuidad en el Azul y buscó nuevos horizontes. San Lorenzo posó los ojos en él y se hizo de sus servicios para la próxima temporada.

abrego godoy cruz.jpg Gonzalo Ábrego seguirá jugando en Primera División.

Pero no es el único volante de reciente paso por Mendoza que se suma a las filas del Ciclón: Gonzalo Ábrego, referente de Godoy Cruz, cerró su incorporación al CASLA en la tarde de este lunes y también se mudará a Bodeo para continuar en Primera División tras el descenso del Tomba.