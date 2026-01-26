Independiente Rivadavia buscará su segundo triunfo en el Torneo Apertura en su visita a Huracán

Nicolás Bolcato Indep. Rivadavia. Nicolás Bolcato, el arquero de Independiente Rivadavia que ha mostrado mucha seguridad. Foto: Prensa Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia, el campeón de la Copa Argentina, tuvo un arranque que ilusiona

La Lepra, el campeón de la Copa Argentina, tuvo un arranque brillante en este 2026, ya que le ganó a Estudiantes de Buenos Aires y se clasificó a los 16vos de final de la Copa Argentina. Mientras que por el torneo local el Azul superó a Atlético Tucumán por 2 a 1.

concentrados Independiente Rivadavia.

Una baja importante en Independiente Rivadavia

El delantero Álex Arce sufrió una fractura de clavícula ante Atlético Tucumán. Su recuperación demandará entre 4 y 5 semanas. Su lugar sería ocupado por Fabrizio Sartori Prieto.

Así llega Huracán

Huracán, el equipo donde debutó como entrenador Diego Martínez, viene de igualar 1 a 1 ante Banfield de visitante. Ahora tendrá su estreno de local ante la Lepra, donde buscará sumar su primera victoria.

Los partidos entre Independiente Rivadavia y Huracán

Independiente Rivadavia y Huracán disputaron 15 partidos, dos por los torneos Nacionales 1968 y 1973, ocho por la Primera Nacional, uno por la Copa Argentina y cuatro en primera división.

Huracán ganó 6, mientras que la Lepra se impuso en 4 partidos y empataron en cinco enfrentamientos.

En el último partido igualaron sin goles en el Gargantini. El cotejo se disputó el 28 de septiembre del año pasado y correspondió al Torneo Clausura.

Probables formaciones:

Huracán: Hernán Galíndez; Leandro Lescano, Nahuén Paz, Fabio Pereyra, Federico Vera; Oscar Cortés, Facundo Waller, Leonardo Gil, Erik Ramírez; Jordy Caicedo y Emmanuel Ojeda. DT: Diego Martínez.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Tomás Bottari, José Florentín, Gonzalo Ríos; Matías Fernández; Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Estadio: Huracán.

Árbitro: Juan Pafundi.

Hora: 20.

TV: ESPN Premium.