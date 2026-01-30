La gran confianza de Toedtli en Godoy Cruz: "Van a ver un equipo con actitud y que va a dar la cara siempre"

Embed - Mariano Toedtli, entrenador de Godoy Cruz hizo un análisis de la pretemporada

Mariano Toedtli se refirió a la pretemporada y los refuerzos que han llegado y manifestó: "Estoy muy contento con el trabajo intenso que venimos realizando, con esto que se prolongó con el reinicio del torneo. Seguimos buscando jugadores en dos posiciones, con el cuerpo técnico creemos que son fundamentales para terminar de reforzar al equipo".

"Hablamos con el presidente José Mansur y necesitamos un cinco y un nueve, para nosotros son esenciales para cerrar nuestro esquema de juego ", reconoció.

"Al fútbol lo veo con mucho intensidad y es lo que intento transmitir a mis jugadores y a los hinchas", aseguró Mariano Toedtli.

Toedtli y el debut de Godoy Cruz con Ciudad de Bolívar en el Feliciano Gambarte

Con respecto al inicio de Godoy Cruz con el torneo de la Primera Nacional, donde debutará ante Ciudad de Bolívar, el DT opinó: "Tenemos un arranque apretado, donde tenemos tres partidos en pocos días. Nuestro objetivo es llegar de la mejor manera al estreno donde jugaremos el primer partido de local con nuestros hinchas y el foco estará en este compromiso".

El análisis de Toedtli de los amistosos

Mariano Toedtli habló de los amistosos que disputó su equipo y reveló: “Hemos hecho un mix en todos los partidos que hemos realizado. Estamos muy conformes cómo se vienen desempeñando los jugadores y estamos trabajando en función de los rivales que nos tocará enfrentarnos en nuestra zona".