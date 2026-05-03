La dura autocrítica de Ismael Cortez tras la derrota de Gimnasia y Esgrima en el clásico ante la Lepra

Ismael Cortez, uno de lo jugadores más representativos del plantel, habló de lo que dejó el choque con la Lepra, el partido que se viene con Defensa y Justicia y analizó esta primera etapa del Lobo en el torneo.

La opinión de Ismael Cortez sobre la derrota del Lobo en el clásico

Ismael Cortez se refirió a la goleada 5 a 1 sufrida ante la Lepra al decir: "A medida que van pasando los días se va procesando todo lo que pasó. Fue una derrota que nos dolió mucho, no era lo que esperábamos. No esperábamos ese resultado en un encuentro donde empezamos ganando a los 30 segundos".

Con autocrítica, admitió: "Ahora tenemos revancha este lunes con Defensa y Justicia para cambiar la imagen del último partido. Es un encuentro que queremos ganar para sumar en los promedios y regalarles un triunfo a los hinchas".

ismael cortez ovacion.jpg Ismael Cortez no se calló nada tras la derrota de Gimnasia y Esgrima en el clásico.

El mensaje de Ismael Cortez para los hinchas del Lobo

Ismael Cortez habló sobre lo simpatizantes del Lobo que le han dado un gran respaldo a los jugadores en todos los partidos de local. "Al hincha le pedimos perdón por el último partido con Independiente Rivadavia. Somos los primeros que queremos ganar, todos los partidos que perdemos nos duele mucho.Trabajamos todos los días para dejar al club lo más alto posible y el objetivo es dejar al club en esta categoría", dijo.

El balance de Cortez sobre los partidos de Gimnasia y Esgrima en el Apertura

Gimnasia y Esgrima tiene 16 puntos en la tabla anual y ocupa el puesto 23 sobre 30, ya que en 15 partidos disputados ganó 4, empató 4 y perdió 7 encuentros. "Es positivo lo que hemos hecho a pesar de los traspiés que hemos tenido, el cambio de categoría y la adaptación, que le cuesta a la mayoría de los equipos. Son importantes los puntos que hemos sacado, esperemos ganarle a Defensa y Justicia para terminar con 19 puntos", añadió.

"En el receso que vamos a tener tras el partido con Defensa y Justicia vamos a seguir trabajando para que la segunda etapa sea mucho mejor que esta primera", agregó.

Gimnasia y Esgrima El Lobo viene de caer ante la Lepra. Martín Pravata / Diario UNO

Ismael Cortez y el proceso del Lobo en Primera División

El defensor contó cómo ha vivido este recorrido en Primera División y aseguró: "Estoy disfrutando de vivir este proceso en Primera División en el club. A principios de año me tocó pelear desde muy atrás, estaba relegado, estar compitiendo es muy importante. Trato de aportar mi granito de arena desde el lugar que me toque para ayudar a que mantengamos la categoría".