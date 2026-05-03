Godoy Cruz igualó este domingo 2 a 2 ante el puntero Deportivo Morón, por la fecha 12 de la zona A de la Primera Nacional. El Expreso con esta igualdad se ubica sexto con 16 puntos a cinco del líder, el rival que enfrentó este domingo.
Godoy Cruz empató de local 2 a 2 con Deportivo Morón y sumó cuatro partidos sin ganar
Godoy Cruz recibió a Deportivo Morón en el Gambarte por la 12ª fecha de la Primera Nacional, y pese a estar siempre en ventaja se tuvo que conformar con empatar
El partido entre el Tomba y el Gallito de Morón se disputó en el Feliciano Gambarte con una gran convocatoria en esta nueva presentación de local por la Primera Nacional. El Expreso con esta igualdad se ubica sexto con 16 puntos a cinco del líder, el rival que enfrentó este domingo.
El Bodeguero no le encontró la vuelta para ganar el partido, tras aflojar el buen inicio en el complemento. En todo en el segundo tiempo no tuvo ideas para llegar al arco de Salvá. Los cambios realizados por el DT tombino no funcionaron y Godoy Cruz tuvo que conformarse con un empate con sabor a poco.
Los hinchas enojados con Mariano Toedtli y con los jugadores
Los hinchas volvieron a mostrar su descontento con el técnico Mariano Toedtli que no le encuentra la vuelta al funcionamiento del equipo y no se entendieron algunos cambios.
El primer tiempo, lo mejor de Godoy Cruz ante Deportivo Morón
Godoy Cruz lo ganaba y el Deportivo Morón se lo empató. El Expreso reaccionó y se puso nuevamente arriba en el marcador.
Axel Rodríguez a los 10’ abrió el marcador para el Expreso con una gran definición. Deportivo Morón empató con Fagundez de penal a los 36' de penal. A los 39' Martín Pino volvió a poner en ventaja a Godoy Cruz.
El Expreso se puso nuevamente arriba en el marcador con el tanto de Martín Pino a los 39 tras un gran pase de Toto Pozzo.
Godoy Cruz tuvo en el inicio la iniciativa del juego y fue el dominador del juego y era justo el resultado a favor jugando con mucho carácter y personalidad, supo reaccionar y se puso arriba en el marcador donde lo superó en el juego al puntero.
Lo que viene para Godoy Cruz
Godoy Cruz jugará por la fecha 13° frente a Racing de Córdoba. El encuentro se disputará el próximo domingo 10 de mayo a las 16.30.
► PENAL Y GOL PARA MORÓN- Poco a poco los tombinos fueron cediendo terreno, y a los 34' un centro mal despejado por Brunet obligó a una falta en el área y la sanción de la pena máxima para la visita. Con disparo fuerte y alto al medio, Franco Fagundez puso el 1 a 1.
► REACCIÓN Y GOL DE GODOY CRUZ- Pero de inmediato reaccionó el Bodeguero, y Martín Pino pudo poner en ventaja por 2 a 1 al duelo de casa.
► EMPATE CON DOBLETE DE FAGUNDEZ- el delantero de Morón aprovechó un mal despeje de la defensa local, y a los 46' puso la igualdad en dos.