Godoy Cruz empató de local 2 a 2 con Deportivo Morón y sumó cuatro partidos sin ganar

El Bodeguero no le encontró la vuelta para ganar el partido, tras aflojar el buen inicio en el complemento. En todo en el segundo tiempo no tuvo ideas para llegar al arco de Salvá. Los cambios realizados por el DT tombino no funcionaron y Godoy Cruz tuvo que conformarse con un empate con sabor a poco.

Los hinchas enojados con Mariano Toedtli y con los jugadores

Los hinchas volvieron a mostrar su descontento con el técnico Mariano Toedtli que no le encuentra la vuelta al funcionamiento del equipo y no se entendieron algunos cambios.

El primer tiempo, lo mejor de Godoy Cruz ante Deportivo Morón

Godoy Cruz lo ganaba y el Deportivo Morón se lo empató. El Expreso reaccionó y se puso nuevamente arriba en el marcador.

Axel Rodríguez a los 10’ abrió el marcador para el Expreso con una gran definición. Deportivo Morón empató con Fagundez de penal a los 36' de penal. A los 39' Martín Pino volvió a poner en ventaja a Godoy Cruz.

futbol-primera nacional-godoy cruz-moron-festejo-gol-franco fagundez Franco Fagundez fue la figura de la visita, anotando los dos tantos del Deportivo Morón. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

El Expreso se puso nuevamente arriba en el marcador con el tanto de Martín Pino a los 39 tras un gran pase de Toto Pozzo.

Godoy Cruz tuvo en el inicio la iniciativa del juego y fue el dominador del juego y era justo el resultado a favor jugando con mucho carácter y personalidad, supo reaccionar y se puso arriba en el marcador donde lo superó en el juego al puntero.

futbol-primera nacional-godoy cruz-moron-jugada El Tomba se plantó de entrada con vocación ofensiva buscando romper la racha sin triunfos. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

Lo que viene para Godoy Cruz

Godoy Cruz jugará por la fecha 13° frente a Racing de Córdoba. El encuentro se disputará el próximo domingo 10 de mayo a las 16.30.

futbol-primera nacional-godoy cruz-moron-penal-roberto ramirez Franco Fagundez anotó el primer gol de Deportivo Morón de penal. El fuerte disparo dejó sin chances al arquero tombino Roberto Ramírez. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

► PENAL Y GOL PARA MORÓN- Poco a poco los tombinos fueron cediendo terreno, y a los 34' un centro mal despejado por Brunet obligó a una falta en el área y la sanción de la pena máxima para la visita. Con disparo fuerte y alto al medio, Franco Fagundez puso el 1 a 1.

► REACCIÓN Y GOL DE GODOY CRUZ- Pero de inmediato reaccionó el Bodeguero, y Martín Pino pudo poner en ventaja por 2 a 1 al duelo de casa.

► EMPATE CON DOBLETE DE FAGUNDEZ- el delantero de Morón aprovechó un mal despeje de la defensa local, y a los 46' puso la igualdad en dos.

Ezequiel Bullaude estuvo en el Gambarte y fue homenajeado