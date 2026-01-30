Inicio Ovación Fútbol Oscar Ruggeri
Los dardos de Oscar Ruggeri contra Claudio Úbeda: "La gente de Boca le tiene cero confianza"

Oscar Ruggeri, quien supo vestir la camiseta de Boca, apuntó contra el director técnico del Xneize tras la derrota ante Estudiantes

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Oscar Ruggeri, contundente sobre Claudio Úbeda.

Si bien el resultado final fue maquillado por el gol de Exequiel Zeballos, la performance de Boca ante Estudiantes de La Plata fue preocupante. La buena actuación de Agustín Marchesín y las malas decisiones de los atacantes del Pincha fueron claves para que fuera solamente 2-1.

En este contexto quien alzó la voz y apuntó contra Claudio Úbeda fue Oscar Ruggeri. El Cabezón, actual panelista del programa F90 de ESPN, aprovechó su tiempo en pantalla para dejar clara su postura con respecto al DT del Xeneize.

Claudio &Uacute;beda fue apuntado por Oscar Ruggeri tras la derrota de Boca ante Estudiantes.

“La gente de Boca le tiene cero confianza a Úbeda. El hincha va a la cancha a alentar a su equipo, pero no tiene confianza en el entrenador. No lo ve que pueda dar un posible cambio de rumbo en un partido en el que la lleva mal".

"Esto es desde el día que hizo el cambio, que se le tiraban de la tribuna. Es lo que veo desde afuera”, sumó sobre el cambio de Alan Velasco por Exequiel Zeballos ante Racing en las semifinales del torneo Clausura 2025.

“¿Úbeda le dio serenidad a Boca? Paredes le dio eso. Adentro de la cancha el técnico es Paredes. Y en el vestuario también. ¿Vos creés que Paredes no habla con el entrenador?”.

Para culminar, Ruggeri se refirió a la banca pública que el campeón del mundo le dio al DT: “Si no sale a bancarlo, ¿a vos te parece que Úbeda estaba dirigiendo hoy? ¿A vos te parece que en Boca no le preguntaron a Paredes si tenía que seguir Úbeda?”.

