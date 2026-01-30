Los dardos de Oscar Ruggeri contra Claudio Úbeda: "La gente de Boca le tiene cero confianza"

"Esto es desde el día que hizo el cambio, que se le tiraban de la tribuna. Es lo que veo desde afuera”, sumó sobre el cambio de Alan Velasco por Exequiel Zeballos ante Racing en las semifinales del torneo Clausura 2025.

“¿Úbeda le dio serenidad a Boca? Paredes le dio eso. Adentro de la cancha el técnico es Paredes. Y en el vestuario también. ¿Vos creés que Paredes no habla con el entrenador?”.

Para culminar, Ruggeri se refirió a la banca pública que el campeón del mundo le dio al DT: “Si no sale a bancarlo, ¿a vos te parece que Úbeda estaba dirigiendo hoy? ¿A vos te parece que en Boca no le preguntaron a Paredes si tenía que seguir Úbeda?”.