Cómo conservar la albahaca en la heladera y que quede como recién cortada: el sencillo truco de un chef

En consecuencia, Wuth explicó que los cubiertos de metal no tienen una influencia real en la conservación de las hierbas aromáticas, independientemente de que el metal conduzca mejor el frío.

albahaca El truco para conservar la albahaca de forma correcta.

Por lo tanto, el chef reveló el verdadero truco para que la albahaca y otras hierbas aromáticas no pierdan su buen estado una vez que las compramos en la verdulería o las cortamos del huerto. En concreto, el especialista señala que la clave pasará por conservar la humedad del vegetal, algo que garantizará el recipiente hermético.

En consecuencia, el truco infalible será colocar la albahaca en un frasco de vidrio, con agua hasta la mitad, y después llevar el envase a la heladera. Otra alternativa pasará por guardar la hierba aromática en un recipiente hermético, colocando en su interior una servilleta de papel húmeda, garantizándole un ambiente propicio para conservar sus propiedades por una mayor cantidad de tiempo.