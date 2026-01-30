Cómo conservar la albahaca en la heladera y que quede como recién cortada: el sencillo truco de un chef

La albahaca es una de las plantas aromáticas más versátiles: puede servirnos tanto para la cocina como para alejar plagas. Quienes utilizan esta hierba constantemente, sabrán de la frustración de comprarla en una verdulería y ver cómo en pocos días se pone fea. Para que esto deje de suceder, hoy te presento un truco infalible de un prestigioso chef.
El truco de un chef para conservar la albahaca y que quede como recién cortada
El chef Heinz Wuth, reconocido por brindarnos distintos trucos de cocina combinando conocimientos culinarios con una sólida base científica, nos explica cómo guardar la albahaca (y otras hierbas aromáticas como el cilantro) en la heladera y que la misma no pierda su buen estado, quedando prácticamente como recién cortada de huerto.
En primer término, el especialista le pone fin a un mito: guardar la hierba aromática en un recipiente hermético con un cubierto de metal en su interior. El chef hizo la prueba, colocando cilantro en dos recipientes distintos y en uno de ellos puso tres cucharas. Conservó la planta en las mismas condiciones por igual cantidad de tiempo y después de días el cilindro se encontraba igual.
En consecuencia, Wuth explicó que los cubiertos de metal no tienen una influencia real en la conservación de las hierbas aromáticas, independientemente de que el metal conduzca mejor el frío.
Por lo tanto, el chef reveló el verdadero truco para que la albahaca y otras hierbas aromáticas no pierdan su buen estado una vez que las compramos en la verdulería o las cortamos del huerto. En concreto, el especialista señala que la clave pasará por conservar la humedad del vegetal, algo que garantizará el recipiente hermético.
En consecuencia, el truco infalible será colocar la albahaca en un frasco de vidrio, con agua hasta la mitad, y después llevar el envase a la heladera. Otra alternativa pasará por guardar la hierba aromática en un recipiente hermético, colocando en su interior una servilleta de papel húmeda, garantizándole un ambiente propicio para conservar sus propiedades por una mayor cantidad de tiempo.